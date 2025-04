Graciele Lacerda comenta sobre o crescimento da filha com Zezé Di Camargo: 'Passa rápido'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda fez um desabafo sobre o crescimento da filha deles, Clara Lacerda Camargo, de três meses

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, aproveitou um momento livre nesta terça-feira, 8, para falar sobre o crescimento da filha deles, Clara Lacerda Camargo, de três meses. Em um desabafo compartilhado nas redes sociais, ela refletiu sobre

"Oi, amores. Acabei de fazer a Clara dormir e eu estava pensando como está passando rápido. Todo dia eu olho para ela e falo, meu Deus do céu. Uns dias atrás, ela era uma recém-nascida. Ela já está indo para quatro meses", refletiu.

"Nossa, como passa rápido! E como ela está diferente. Parece que todo dia eu olho e ela está com alguma coisa diferente. Ai, ela está tão fofinha. Meu Deus do céu. Dá vontade de amassar. Olha, eu fico me segurando para não apertar, sabe? Ela tá uma coisa, gente, meu Deus do céu, lindinha demais", complementou.

Recentemente, a herdeira mais nova do sertanejo deu um show de charme e simpatia. Sorridente, a bebê surgiu toda feliz em seu tapetinho de atividades e deu até a impressão de que estava dando uma "piscadinha". Além da roupinha verde, a menina surgiu com um laço na cabeça combinando e uma pulseira em casa braço.

Já na última segunda-feira, 07, Graciele Lacerda encantou ao flagrar a filha sorrindo e vestindo um look rosa. E no domingo, 06, a empresária do ramo da saúde se surpreendeu com a beleza da filha. Na ocasião, ela publicou um clique do rosto da menina bem de perto e mostrou os grandes cílios da bebê.

Como foi a primeira vez de Clara na fazenda?

Em março deste ano, Graciele Lacerda falou sobre a primeira vez da filha deles, Clara Lacerda Camargo, na fazenda É o Amor. Após curtirem algumas semanas na propriedade, a influenciadora digital compartilhou a emoção que sentiu ao levar a herdeira para o local. Veja o relato completo!

