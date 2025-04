Thais Carla é mãe de 2 meninas. Conheça as filhas da dançarina

Confira várias fotos de Thais Carla com as duas filhas, que são frutos do casamento dela com Israel Reis

A dançarina e influencer Thais Carla é uma mãe coruja! A estrela virou manchete na internet nesta segunda-feira, 28, após a notícia de que realizou uma cirurgia bariátrica. Com isso, que tal saber mais sobre a família dela? Confira abaixo!

Thais é casada com Israel Reis e tem duas filhas. Ela é mãe de Maria, de 8 anos, e de Eva, de 4 anos . Ela curte cada momento das vidas das filhas e as apoia em todos os momentos.

"A família é o bem mais precioso que temos na vida. Ela é o alicerce que nos sustenta nos momentos difíceis e o refúgio de amor e alegria nos dias felizes. É onde aprendemos os valores que nos moldam e apoio incondicional em todas as jornadas que enfrentamos! Obrigada Deus", disse ela recentemente.

Para registrar o crescimento das crianças, Thais Carla já fez vários ensaios fotográficos com as herdeiras e mostrou as fotos nas redes sociais.

Confira as fotos:

Quem é Thais Carla?

Thais Carla é bailarina, coreógrafa e influenciadora digital. Ela nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e estudou balé desde a adolescência.

Em 2009, ela se destacou ao participar do quadro Se Vira nos 30, do Domingão do Faustão, na Globo, ao dançar hip hop. Depois disso, ela participou de programas na Record e no SBT. Em 2012, ela entrou para o balé do programa Legendários, da Record. Entre 2017 e 2019, Thais Carla dançou no grupo de dançarinas da cantora Anitta.

Leia também: Por que Thais Carla fez a bariátrica? Ela explica sua motivação