Flávia Alessandra revela que quase entrou em depressão por filme da Xuxa

A atriz Flávia Alessandra relembra a primeira desilusão na carreira, aos 12 anos, para participar de um filme com a apresentadora Xuxa

Nesta segunda-feira, 28, a atriz Flávia Alessandra decidiu relembrar a sua primeira desilução na carreira, que aconteceu aos 12 anos. A famosa contou, no podcast Pé no Sofá Pod - que apresenta ao lado da filha, Giulia Costa - que a situação envolveu um filme da apresentadora Xuxa Meneghel.

"Acho que ela [a Xuxa] nem sabe disso. Quando eu tinha 12 anos eu sonhava em poder atuar com ela. E ela ia fazer um filme, As Aventuras de Xuxa no Planeta X. Comecei a fazer testes pra esse filme, virou uma fila de crianças", começou.

Flávia lembrou ainda que, na ocaisão, eram mais de mil crianças participando do teste. "Foi tendo eliminatória, até que eu fiquei na final e foram meses de teste, recebendo roteiro com o diretor, indo lá na produtora... E eu fiquei no final pra fazer a menina que estaria ali junto com a Xuxa o tempo inteiro."

"Eu parei o [curso de] francês, tive que suspender um pouco a dança, porque estava uma rotina de ensaio, com os testes e tudo mais. Cara, criei uma expectativa na minha cabeça e o filme não saiu. Eu nem culpabilizo a culpa a Xuxa, foi uma questão da produtora que se envolveu. E parece no final das contas que ela nem sabia, estava correndo isso tudo na paralela."

E dsabafou: "Eu quase entrei num processo de depressão, por que a desilusão que foi pra mim depois de meses de muitos testes. Foi uma grande decepção."

Confira:

Carreira

Nascida em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Flávia Alessandra ficou conhecida por suas personagens Dorothy em A Indomada, Lívia em três novelas: Meu Bem Querer, Porto dos Milagres e O Beijo do Vampiro, a vilã Cristina de Alma Gêmea no qual foi muito premiada.

Teve sua estreia em novelas aos 15 anos, em Top Model, 1989. Após, participou de alguns folhetins como Sonho Meu (1993), Pátria Minha (1994) e História de Amor (1995). Além de A Indomada, em 1997, ela seguiu em várias novelas na emissora, incluindo sucessos como Porto dos Milagres (2001), Alma Gêmea (2005) e Êta Mundo Bom! (2016). A última foi Salve-se Quem Puder (2020-2021).

Flávia Alessandra deixou a Globo em 2023, após 34 anos como contratada da emissora.

