Médico faz alerta sobre diagnóstico de Joelma: 'Não é incomum'

Nesta segunda-feira (28), a assessoria de imprensa de Joelma confirmou que a cantora foi internada às pressas após sofrer com um desconforto abdominal

No último domingo (27), Joelma (50) foi hospitalizada às pressas após apresentar dores abdominais. A assessoria de imprensa da cantora confirmou que ela foi diagnosticada com infecção urinária e que ficaria em repouso nas próximas horas. Por esse motivo, a artista precisou cancelar sua participação no show de 60 anos da Globo, que acontece nesta segunda-feira (28).

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica mais detalhes do diagnóstico de Joelma: "Infecção urinária é a infecção do trato urinário que inclui a bexiga e os rins, mas são quadros bem diferentes. O tratamento, como qualquer infecção, é feito com antibióticos, mas a diferença é que a infecção só da bexiga, que é chamada cistite, em mulheres, que é muito mais comum do que em homens, é um quadro bem mais simples, muito frequente", explica.

"A maior parte das mulheres vai ter pelo menos uma vez ao longo da vida, é muito comum que as mulheres tenham problemas com cistites frequentes, inclusive. Agora, a infecção urinária que parece a de Joelma é a infecção dos rins, que é um quadro diferente. Mas, na maioria das vezes, mesmo a infecção do rim, que é a pielonefrite, é um quadro relativamente tranquilo, que é tratado com antibióticos via oral e costuma ter uma boa resposta", acrescenta.

O ginecologista ainda aponta que os sintomas mais comuns da infecção urinária mais frequente, que é só da bexiga (cistite), são ardência para urinar, aumento do número de micções e sensação de que a bexiga não esvazia por completo. "Já quando tem dor abdominal, dor lombar, febre ou outros sintomas mais sistêmicos, isso indica a infecção nos rins. E não é um relato comum como a infecção mais frequente, que é a cistite, mas também não é incomum. A maioria das mulheres que tem a pielonefrite, que é a infecção dos rins, vão ter queixas de dor abdominal, dor lombar ou febre", aponta.

Logo após o diagnóstico, a assessoria de imprensa de Joelma confirmou que a cantora ficaria afastada de seus trabalhos nas próximas horas. À CARAS Brasil, o especialista fala sobre as recomendações médicas: "Geralmente, de 1 a 2 dias, a paciente já melhora quase que por completo dos sintomas, mas normalmente o tratamento completo leva de 7 a 14 dias".

"Agora, tem casos de infecções complicadas, que é a pielonefrite complicada, quando, por exemplo, é associada a pedras nos rins, ou alguma outra situação que leve a algum tipo de complicação, ou quando acontece na gravidez, por exemplo, são situações que precisam de antibiótico mais potente, que é feito por via endovenosa, e, nesse caso, precisa ou de internação, ou de um esquema de hospital/dia, que a mulher vá uma vez por dia receber um antibiótico na veia ou intramuscular durante períodos de tratamento", finaliza.

