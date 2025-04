Fabiana Justus atualiza estado de saúde após consulta médica: 'Melhor parte'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus atualizou os seus seguidores sobre seu estado de saúde após passar por uma consulta médica

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 28, a empresária passou por uma consulta médica e fez questão de atualizar os seus fãs sobre seu estado de saúde.

Felizmente, Fabiana, que enfrentou uma leucemia no último ano, segue com os exames zerados e sem motivos para se preocupar.

"Pronto, saí da consulta. Agora vamos falar da parte mais importante. Graças a Deus, meu médico falou que está tudo bem, que os exames estão ótimos. A melhor parte é ouvir isso do meu médico. Deus é maravilhoso", disse ela.

Como Fabiana Justus revelou seu diagnóstico?

No dia 25 de janeiro de 2024, Fabiana Justus usou suas redes sociais para revelar que foi diagnosticada com um tipo de câncer, que tem origem na medula óssea, a leucemia. Com lágrimas nos olhos, a influenciadora digital apareceu no hospital para revelar os detalhes do momento em que descobriu a doença e de seu tratamento.

Fabiana, que estava ausente de sua conta no Instagram, compartilhou um vídeo em que abriu o coração sobre sua atual jornada. No registro, a empresária relatou as dificuldades em assimilar seu diagnóstico, que foi recebido de maneira rápida. Mas ela fez questão de ressaltar que está pronta para enfrentar a batalha contra a doença.

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, a influenciadora tentou tranquilizar seus seguidores durante o desabafo.

Fabiana ainda revelou detalhes de como recebeu seu diagnóstico: “Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais". Apesar do susto, a empresária já deu início ao tratamento: “Internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia”, relatou.

“Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura”, disse Fabiana, que se sentiu aliviada por receber o diagnóstico antes da doença ter chances de chegar a um estado avançado.

“Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade”, Fabiana desabafou, mas se mostrou confiante: "Preciso lutar e vencer e eu tenho certeza que eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar”, disse.

Fabiana Justus passou por sessões de quimioterapia e um transplante de medula óssea. Atualmente, a doença está em remissão e a famosa passa apenas por um tratamento de manutenção.

