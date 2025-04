Beatriz Reis celebra mudança de vida após contrato com a Globo: 'Acreditou em mim'

"Eu sou global", comemorou Beatriz Reis ao refletir sobre a mudança que viveu em sua vida após participar do BBB 24 e ser contratada pela emissora

Beatriz Reis usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para refletir sobre como sua vida mudou há um ano. Após participar do BBB 25, ela foi contratada pela Globo, e além de fazer uma participação na novela Família É Tudo, também estreou como apresentadora.

"Há um ano a minha vida mudou completamente. Ainda é difícil pra mim ter a dimensão do que é estar aqui. Às vezes estou no carro e me pego pensando: "eu tô mesmo indo pra Globo?". BBB, Família é Tudo, Encontro, BBB de novo... participação em quase todos os programas da casa", começou o texto.

Em seguida, a ex-sister falou sobre ter a oportunidade de estar ao lado de pessoas que admirava antes de ficar famosa. "Pra quem sempre sonhou em trabalhar em televisão, estar na maior delas é mais do que realizar. Eu divido estúdios, camarins e palcos com muita gente que eu já admirava na frente das câmeras — e convivo todos os dias com profissionais incríveis que fazem tudo acontecer nos bastidores. Uma emissora feita de muita gente talentosa, que me inspira demais", acrescentou.

Por fim, Beatriz comemorou os 60 anos da Globo. "Por isso, não poderia estar mais feliz em participar dessa festa. Foi a Globo que levou o meu "Brasil" pra todo Brasil. Foi a Globo que realizou meus sonhos, me acolheu, acreditou em mim e me deu espaço pra ser quem eu sou. Só consigo sentir gratidão e orgulho de fazer parte dessa história linda que hoje completa 60 anos. Que honra estar aqui, vivendo tudo isso com vocês. Parabéns, Globo! Que venham muitos e muitos plim-plins ao seu lado danada! Obrigada Jesus por me fazer alcanças voos tão mais tão altos, toda honra e glória seja dada a ti. Hoje eu posso dizer com todas as letras: Eu sou global", finalizou.

Beatriz Reis comemora faturamento pós-BBB 24

Uma das ex-participantes do BBB 24 mais bem-sucedida, Beatriz Reis confirmou que tem faturado bastante desde que deixou o confinamento do reality global. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-camelô garante que tem trabalhado bastante nos últimos meses, além de estar se preparado para um futuro na TV. "Não tenho do que reclamar, graças a Deus", disse a ex-BBB.

Parte do seleto time de ex-BBBs que seguiram contratadas da TV Globo, Bia tem conseguido circular muito bem dentro do mercado publicitário e fechado grandes parcerias. Além disso, ela também tem se preparado nos bastidores para logo conquistar uma vaga em projetos da casa. "Por enquanto estou fazendo testes, mas eu sou formada em artes cênicas, tenho DRT. Vou começar também a estudar nas oficinas da casa. Mas, assim, estamos aí na luta. Vem coisa boa por aí", adiantou. Saiba mais!

