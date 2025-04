Graciele Lacerda encanta ao combinar o look com a filha, Clara

Tal mãe, tal filha! A influenciadora digital Graciele Lacerda chamou a atenção ao combinar o look com Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para mostrar o seu look e o da filha, Clara, de quatro meses.A herdeira da influenciadora digital teve uma consulta com a pediatra nesta manhã, e a manhã resolveu combinar o look com o da bebê.

Nos Stories, a mulher do cantor sertanejo Zezé Di Camargopostou uma foto em que aparece usando um cropped branco, uma saia preta com bolinhas brancas e uma sandália de salto. Já Clara surgiu com um macacão branco com bolinhas pretas, uma tiara, meias e tênis. "Quem tá com o look igual? Botei uma saia para eu combinar com o look dela de poá", disse a famosa ao mostrar a produção.

A primeira filha de Graciele com Zezé Di Camargo completou quatro meses no último dia 25. Para celebrar a data especial, Clara ganhou uma festa com o tema princesas e esbanjou fofura ao surgir fantasiada Merida, do filme 'Valente'. "Quatro meses da nossa princesa Clara Valente! Hoje comemoramos o seu mêsversário no clima da Princesa Merida! Ela é valente: determinada, corajosa e com um coração gigante! Filha, que você cresça livre, forte, destemida e sempre fiel à sua essência. Te amamos, você é a pequena grande força da nossa vida!", escreveu.

Confira:

Graciele Lacerda combina look com a filha - Foto: Instagram

Graciele mostra o look de Clara - Foto: Instagram

Graciele Lacerda celebra momento marcante da maternidade

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou um momento especial nas redes sociais. Na publicação, ela celebrou que, neste último sábado, 26, completou um ano desde a inseminação artificial que gerou Clara, sua filha de 4 meses, fruto do casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

"Hoje faz exatamente um ano que plantei a sementinha que se tornou o maior amor da minha vida: minha filha, Clara. No dia 26 de abril, através da inseminação artificial, dei o primeiro passo para realizar o meu sonho. E aqui estamos, com meu coração transbordando de amor e gratidão!", celebrou. Confira!

