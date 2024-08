Fabi Claudino confessa maior lição que aprendeu com o esporte: 'Muda a vida'

Em entrevista à Revista CARAS, Fabiana Claudino, que foi capitã da equipe brasileira de vôlei, analisa sua trajetória e se derrete ao falar de família

Se, nas quadras de vôlei, Fabiana Claudino (39) coleciona vitórias e medalhas — ela é bicampeã olímpica e heptacampeã do Grand Prix —, fora delas, não é diferente! E é em casa, ao lado do eleito, o cantor ViniGram (31), e do filho, Asaf (3), que ela destaca a maior de suas conquistas: a família. Em entrevista à Revista CARAS, a atleta abre o coração ao falar dos familiares e confessa maior lição que aprendeu com o esporte: "Muda a vida".

Fabi — que foi capitã da equipe brasileira — hoje se vê no papel de torcedora. Mesmo torcendo, ela confessa que o esporte é algo transformador para a vida de muitas pessoas, inclusive em sua própria trajetória e revela maior lição que aprendeu nas quadras.

"Que nada na vida é impossível. A gente se torna forte diante das dificuldades e das coisas que precisamos abrir mão para chegarmos aonde a gente quer. Você precisa ter respeito, coragem, lidar com diferentes pessoas, ter foco e comprometimento", analisa.

A atleta menciona que o volêi é um ambiente que proporciona muitos ensinamentos de vida: "O esporte só tem a ensinar coisas boas, ele muda a vida de muita gente. Eu brinco que nunca imaginei que uma bola de vôlei pudesse ajudar minha vida e me levar para a história do País, do mundo".

NOVA PRIORIDADE

Fabi se derrete ao falar do filho, Asaf, a maternidade sempre foi um sonho em sua vida, e agora, ela pretende dedicar seu tempo para passar com o herdeiro e proporcionar momentos de amor e muito aprendizado.

“Tenho vivido só momentos especiais, eu realizei o sonho de ser mãe. Saí de casa muito cedo, com 13 anos, e fiquei longe por conta do vôlei, mas hoje consigo dar prioridade para estar com meu filho, com minha famíla”, finaliza a jogadora.

