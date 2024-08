Esposa de Murilo Rosa revela os desafios de ser mãe de dois meninos: 'A que coloca ordem'

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Tavares, esposa de Murilo Rosa, se derrete ao falar dos filhos e abre o jogo sobre ser a única mulher da casa

Fernanda Tavares (43) é uma supermodelo, empresário, apresentadora e, com muito orgulho, mãe! Casada com Murilo Rosa há 17 anos, dessa relação, eles são pais de Lucas (16) e Artur (11). Em entrevista à Revista CARAS, a artista abre sua intimidade e revela os desafios com a maternidade: "A que coloca ordem".

Recentemente, o casal viajou para Paris ao lado dos herdeiros, a modelo confessa que não é uma tarefa fácil ser mãe de dois meninos, mas reforça sua paixão pelos filhos e menciona gostar dessa experiência desafiadora.

"Olha, não é nada fácil! Eu sou a que coloca ordem. Às vezes, parece o quartel-general da Fernanda (risos). Imagina três homens e você como a única mulher do ambiente. Amo ser mãe de

meninos. Me sinto rainha!", declara.

No total, são 20 anos de relação e 17 de união, o casal revela que são muitas lições compartilhadas ao longo desse período. Com relação ao segredo para manter um casamento feliz por tantos anos, Fernanda Tavares declara que existe uma formula para isso acontecer:

"A paciência! Você precisa entender o outro e respeitar os limites. Todos nós temos defeitos e, com o tempo, além de ceder algumas coisas por amor ao outro, precisamos melhorar a cada dia. É importante os dois se reinventarem e trazer a pessoa para seu sonho. Precisam sonhar juntos e desejar alcançar coisas como um casal", declara.

'CAMINHADA DE SUCESSO'

Para brindar o ano de celebrações, o casal teve um presente especial na data do aniversário de casamento: Em Paris, ao passarem por uma igreja que já estava fechando, o padre os convidou para entrar. Os quatros entraram e, sozinhos, rezaram e celebraram o momento cheios de fé e amor.

“Foi uma providência divina. Falamos que estávamos fazendo 17 anos de casados. O padre disse que sabia que algo importante estava acontecendo e fez um convite para voltarmos à igreja para um celebração que ainda vai acontecer!”, relembra Murilo.

“Não foi planejado, mas está sendo emocionante. Você se apaixona, casa, supera obstáculos e o amor faz com que a gente caminhe juntos. E tem sido uma caminhada de sucesso, com profundidade, uma caminhada com a certeza de que a família é a coisa mais importante para mim!”,confira entrevista completa.

