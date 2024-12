Hugo Gloss cria memórias em Portugal e revela experiência marcante: 'Roubou meu coração'

Em entrevista à Revista CARAS, Hugo Gloss faz relato sobre experiência em Portugal

Cenários únicos e uma riqueza cultural incontestável. É assim que o jornalista Bruno Rocha (39), mais conhecido pelo pseudônimo de Hugo Gloss, define sua viagem a Portugal. No país para uma série de compromissos profissionais, ele uniu o trabalho com momentos de lazer e colecionou inúmeras histórias em sua bagagem.

“Portugal sempre esteve no meu radar, sabe? A história, a cultura e, claro, a personalidade única que os portugueses têm. Mas tudo começou quando fui convidado para participar da Web Summit, um evento incrível onde pude apresentar um painel e criar conexões com pessoas do mundo inteiro”, entrega ele, orgulhoso de participar do evento, considerado um dos maiores encontros de tecnologia do mundo.

Apesar de já ter ido a Portugal no passado, esta foi a primeira vez em que Hugo vivenciou, de fato, o país. “Andei pela maior quantidade de lugares diferentes que pude. A experiência mais marcante foi caminhar pelos bairros históricos de Lisboa, sentindo a energia das ruelas, vendo as pessoas e as vitrines. É uma imersão cultural sem igual”, conta.

Ainda na capital, Lisboa, ele também explorou bairros tradicionais, provou a gastronomia local e reservou tempo para conhecer a freguesia de Belém. “O contraste entre o antigo e o moderno é fascinante! Foi uma experiência única sentir a energia das ruas e da cultura local”, diz o jornalista, que também não economizou nas delícias lusitanas.

“Come-se bem em Lisboa, mas o rigatone com molho champanhe e camarões do XXL by Olivier roubou meu coração”, detalha ele, referindo-se a um dos restaurantes visitados durante o tour. E, claro, não faltaram os icônicos pastéis de nata. “Comi tantos tipos diferentes que já posso abrir minha própria confeitaria”, entrega, aos risos.

Entre um compromisso e outro, ele ainda encontrou tempo para se maravilhar com as paisagens do país europeu. “O pôr do sol em Lisboa? Puro cinema! É daqueles momentos que ficam gravados na memória”, garante.

A viagem também lhe trouxe inspiração para o trabalho. À frente de um dos sites de notícia mais acessados do País e com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, Bruno compartilhou cada detalhe da viagem com seu público, desde os pratos incríveis até os bastidores de sua rotina profissional.

“Portugal me mostrou como tradição e inovação podem caminhar juntas. Isso me inspirou a trazer um pouco dessa essência para os meus conteúdos, reforçando o que eu sempre digo: o que faz as histórias serem boas é a autenticidade de quem está criando”, define ele.

Cheio de energia e disposição, o jornalista, que recentemente completou 39 anos, acredita que a idade é só um número quando o assunto é explorar o mundo e se reinventar. “Só posso agradecer a Deus por todas as bênçãos que recebo diariamente em minha vida. Agradecer pelas conquistas e também pelas perdas que me fazem crescer e aprender, além de agradecer por todos aqueles que me acompanham”, diz ele.

FOTOS: Caras Brasil

