Eliana confessa sobre relação com as redes sociais: 'Diferentes formatos'

Uma pessoa acostumada com mudanças ao longo da carreira é Eliana (52). O último ano da apresentadora foi marcado por um período de transformações. Conhecida pelo seu poder de comunicação, ela sempre busca a proximidade com o público, inclusive nas redes sociais. "Diferentes formatos", afirma em entrevista exclusiva à Revista CARAS.

Só no Instagram, Eliana conta com mais de 32 milhões de seguidores no Instagram, sendo um fenômeno também fora dos ambientes digitais. A empresária confessa que tem essa prioridade de manter a comunicação com o público.

"A minha experiência de tantos anos me traz uma certa paz de pisar em outros territórios com a certeza de que vou me comunicar com o meu público, mesmo em diferentes formatos, porque a coisa mais mágica do comunicador é falar e ser ouvido", confessa.

Eliana relembra da chegada das redes sociais e sua popularização: "Quando as redes sociais começaram a ganhar forma e era algo novo para todo mundo, eu falei que iria entrar e ver no que iria dar. E foi bem positivo. Independentemente do veículo ou do formato, o mais importante é você ser você mesma, manter seus valores e essa capacidade de falar e ser ouvida. Isso pode estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. O importante é manter aquilo que você construiu, que é a confiança do público: isso é meu maior tesouro.

'QUE O CÉU SEJA O LIMITE!'

Definitivamente, o ano foi de renovações para a apresentadora, que, agora, chega à reta final de 2024 com saldo para lá de positivo, tanto na carreira quanto em sua vida pessoal. Para 2025, Eliana menciona que sua prioridade é a saúde.

"Saúde, que é o mais importante. E desejo expandir minha capacidade de comunicação. Com tantas possibilidades que essa casa me dá, quero me expandir em outras áreas possíveis. Sou grata a tudo que eu vivi, porque foi isso que me fez ser quem eu sou hoje. Que o céu seja o limite!", finaliza a apresentadora Eliana.

