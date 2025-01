Danielle Winits já viveu dilemas por conta da opinião alheia: 'Síndrome de impostora'

Em entrevista à Revista CARAS. Danielle Winits relembra síndrome de impostora e fala sobre novo momento da carreira

Danielle Winits (51) precisou driblar as adversidades para se tornar a referência artística que é hoje no mundo das artes. Com 35 anos de carreira e sucessos inquestionáveis, a atriz já ligou muito para o que os outros pensam a seu respeito.

Os tempos, no entanto, mudaram e a renomada estrela também. Em entrevista à Revista CARAS, ela abre o coração sobre a fase em que duvidou de si e fala da comédia TOC TOC, atualmente em cartaz no Rio.

“Hoje, eu consigo reconhecer todo o meu caminho. Tenho um olhar muito acolhedor para a minha história. Já fui bastante autocrítica e até enfrentei a síndrome de impostora, mas não por conta das minhas escolhas, e sim por um preconceito que eu sentia em relação ao sentimento dos outros”, conta.

"Eu não divido minha carreira em antes e depois. Consigo enxergar o momento em que tudo mudou, claro, mas todo início de trabalho é como se fosse uma renovação. Eu o abraço da mesma forma como faria lá atrás. Eu reconheço que a maturidade de hoje me traz uma tranquilidade que me ajuda muito, mas a necessidade de confortar o público por meio da arte me move", complementa.

Winits brilha no teatro ao lado do marido, o ator André Gonçalves (49), após se destacar em Família é Tudo como a empresária do ramo musical Lizandra Chaves. Movida à arte, a atriz busca sempre se reinventar para entregar os melhor com suas personagens.

“Confortar o público por meio da arte é o que me move. O teatro é minha casa, é meu berço. Acho que ele nunca deixa de oferecer para nós, atores, um espaço de busca, possibilidades e desafios para a nossa carreira”, afirma.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DANIELLE WINITS:

