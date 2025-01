Christopher Uckermann revela que namorada o ensinou numerologia: 'Inacreditável'

Em entrevista à Revista CARAS, o cantor Christopher Uckermann reflete sobre maturidade e revela que está aprendendo numerologia com a namorada

Logo após a estrondosa turnê mundial do RBD, Christopher Uckermann (38) marca seu primeiro lançamento solo em quatro anos com a música Pase Lo Que Pase. Em entrevista à Revista CARAS, o artista revela que a canção foi inspirada pelo namoro com a psicóloga Samantha Aquino e por sua visita ao Brasil no ano passado. No bate-papo, ele ainda reflete sobre maturidade e conta que está aprendendo numerologia com a amada. “Inacreditável", fala.

No primeiro trabalho solo desde 2020, Christopher explica como transmite sua essência nesse projeto. "Gosto de expressar quem sou por meio da minha música. Eu sou um canal. Sinto que a minha música é uma parte de mim, pois nela carrego a minha verdade, minha ideologia. Quanto mais vulnerável eu sou, mais profunda é a minha conexão com os fãs", diz.

De acordo com o cantor, a namorada, que é ligada à numerologia, influenciou esse novo trabalho. E ele entrega: "Minha namorada me ensinou numerologia. Ainda estou aprendendo coisas novas sobre isso. É inacreditável quão precisos são os números e como eles descrevem a personalidade das pessoas. É um assunto pelo qual tenho muito interesse. A temática do meu disco gira em torno disso, na verdade".

Christopher ainda confessa que está se transformando com a maturidade e com o passar dos anos. "Estou me divertindo mais agora. Eu apenas faço o que sinto no momento. Não tenho nada a provar. A vida, de modo geral, é uma série de grandes desafios em que nós precisamos sempre aprender com eles, evoluir e nos tornarmos pessoas melhores. Eu sinto que fiz e sigo fazendo esse exercício diário”, confessa.

O cantor está preparando um álbum inédito, que terá 11 canções e tem previsão para este ano - Pase Lo Que Pase é a primeira delas. Christopher até decidiu abrir um novo perfil em plataformas de música para concentrar ali somente as obras que são de sua autoria.

