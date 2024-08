Cantora Joanna planeja documentário para celebrar 45 anos de carreira

Em entrevista à Revista CARAS, a cantora Joanna revela planos para ano comemorativo e desejo de ver sua arte sendo perpetuada entre gerações

A chegada dos 45 anos de carreira para Joanna (67) tem sido repleta de celebrações. Dona de grandes sucessos da música nacional, a artista pretende lançar um documentário relembrando momentos marcantes de sua trajetória profissional. Em entrevista à Revista CARAS, a cantora falou um pouco sobre os projetos que tem tocado nos bastidores.

"Foram anos de muitas batalhas, mas também de muitas vitórias. Sempre tentei me reinventar a cada trabalho consumado, porque minha natureza inquieta é o que me move", disse ela, que é casada com a cantora católica Karen Keldani.

"Eu concretizei muitos sonhos enquanto artista, como gravar ao lado dos maiores talentos da música brasileira; fiz trajetos grandiosos fora do País e acredito que a palavra cantada pode mover mundos, pode modificar mentes. Somos formadores de opinião e isso me faz ter cada vez mais responsabilidade sobre o que digo e canto. E, para além de todos esses anos, ainda tenho muito fôlego para continuar em frente", completa.

Animada para as comemorações, a voz de Tô Fazendo Falta conta que está interessada em fazer um grande espetáculo para celebrar sua carreira, que sairá em turnê por cidades do Rio de Janeiro. Além disso, ela também quer lançar um documentário biográfico.

"Vamos fazer um espetáculo autobiográfico, que será escrito de forma muito delicada, mas ainda está embrionário. Além disso, temos o projeto MPB na Praça, que irá para cidades próximas do Rio e com participação de artistas locais, para dar oportunidades aos novos talentos. E, para o ano que vem, ainda temos a ideia de um documentário. Projetos não faltam", revela.

Ainda durante o bate-papo, a artista falou sobre o desejo de ter seu trabalho reconhecido entre as gerações, para que ela se mantenha viva nas memórias. "Meu sonho é que minha música, minha voz, meu canto e minha força sejam um bálsamo na vida das pessoas".

"É bom sermos homenageados em vida, mas quando você deixa um trabalho ele também pode ser perpetuado pelo tempo. Que meu trabalho seja um manto consolador e que possa modificar a vida das pessoas para o bem. Que seja um companheiro eterno para as pessoas", finaliza.

