Beatriz Reis vai em busca dos seus sonhos após BBB: 'A luta continua'

Em entrevista à Revista CARAS, Beatriz Reis, ex-BBB, confessa sobre sua trajetória após o BBB 24 e adianta próximos passos na carreira

Quando entrou na casa da 24ª edição do Big Brother Brasil, em fevereiro, Beatriz Reis (24) já sabia que sua vida iria mudar. O que ela não imaginava, porém, era a proporção dessa mudança. “É muito surreal. Aonde chego recebo carinho, amor, sempre sou abordada. Tem lugar que eu preciso andar com segurança. É muita gente querendo me ver e amo isso! Me jogo no meio do povo, porque sou do povo".

"Eu só agradeço a Deus todos os dias porque nunca me senti tão amada em minha vida”, entrega ela, que prestigiou a Temporada de Inverno CARAS 2024, no Hotel Boutique Quebra-Noz, na bucólica Campos do Jordão, no interior de SP.

Com alegria ímpar e carisma contagiante, a dona do bordão “O Brasil do Brasil” já conhecia a cidade, mas, pela primeira vez, pôde desfrutar, de fato, das delícias locais. “Quando fiz 15 anos, não tinha condições de fazer uma festona de aniversário, então disse para minha mãe que eu gostaria de conhecer Campos do Jordão”, relembra.

“Eu vim com minha família de um jeito muito simples, num carro velho. Lembro que trouxemos pão com mortadela e, quando dava fome, a gente parava, comia e voltava a passear. Esta é a primeira vez que estou nesses ambientes lindos e provando essa culinária maravilhosa”, conta.

Embora hoje esteja em um caminho de realizações e conquistas, Bia nunca escondeu a origem simples e o perfil de mulher batalhadora. Nascida em Guarulhos, na Grande SP, antes do programa, ela trabalhou como apresentadora no Brás — bairro paulistano conhecido pelo comércio de roupa — e também como camelô.

Junto com sua família, ela ainda tinha uma barraca, onde vendia morangos. Por esse motivo, inclusive, ficou conhecida pelo público como a Bia do Brás. “Sempre me inspirei em minha mãe. Ela é uma pessoa muito simples, mas de muita fé e cheia de força de vontade. Agora, mais do que nunca, sei que, mesmo quando realizamos um sonho, a luta continua.”

O despontar de sua trajetória artística, que ganha cada vez mais força, é o que define seu grande

sonho. Recentemente, Bia foi anunciada como apresentadora do Kwai Chef, o primeiro reality show

gastronômico em formato vertical e com vídeos curtos, que será disponibilizado pela plataforma digital.

“Eu sempre tive muita certeza de que eu ia conseguir. Eu não sabia como, mas eu me via realizando este sonho. Eu falava: ‘Nasci para isso. A televisão é para mim, eu sou para a televisão e uma hora vai acontecer’”, conta a ex-vendedora. Atualmente, ela ainda é o rosto de diversas campanhas publicitárias e teve o contrato comercial com a Rede Globo renovado.

“Esse novo ciclo é um momento muito especial e que sempre esperei viver. Estou muito emocionada e animada. Para mim, é uma honra fazer parte desse time; vou continuar dando o melhor de mim para conquistar muito mais. Agora, o céu é o limite”, afirma Beatriz, entusiasmada com a novidade.

Como um caminho natural para algumas pessoas que deixam o mundo dos realities, a estreia em novelas e outras obras televisivas também é um dos grandes desejos de Bia, que almeja ser atriz desde criança. Quando estava no ensino médio, aliás, ela chegou a ficar popular em sua escola por escrever duas peças de teatro que lhe renderam muitos elogios.

“A princípio, era para apresentar só para três turmas. Um trabalho comum na escola. E terminou indo para a escola inteira, todos os turnos, manhã, tarde e noite. Foi para o teatro e quase virou uma série de televisão”, relembra ela, que torce pela possibilidade de viver um grande desafio.

“Quero algo que me tire da minha zona de conforto. Eu gosto de desafios. Eu não gosto de nada fácil. O que é simples não me atrai”, dispara ela.

Por conta da rotina agitada, sobra pouco tempo para pensar na vida pessoal, mas Bia não descarta

a possibilidade de realizar outro sonho: o de viver um grande amor e constituir família. “Ter minha família é um dos meus grandes projetos. Tenho muita vontade de ter um namorado, casar, ser mãe”, entrega ela, que revela certa timidez quando se trata de romance.

Para Bia, que confessa ter enfrentado mais dificuldades para conhecer alguém desde que se tornou popular no País, é preciso uma verdadeira conexão com o outro, algo que vá além da atração física. “Mas eu confesso que sou muito tímida nessa parte. Para eu me envolver com alguém, eu preciso me sentir atraída e ter aquele balanço no coração. E, claro, a pessoa precisa ter a iniciativa. Se depender só de mim, nada acontece”, revela ela, aos risos.