Beatriz do Brasil vence mais uma vez ao renovar com a Globo: 'O céu é o limite'

BRASIL DO BRASIL

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB, Beatriz Reis, celebra renovação de contrato com a Globo e adianta próximos projetos

Mesmo sem levar o prêmio em dinheiro do BBB 24, a participante Beatriz Reis (24), pode se considerar como uma das grandes vitoriosas da edição. A ex-BBB renovou contrato comercial com a Globo, na última quarta-feira, 31. Em entrevista à CARAS Brasil, ela reforça parceria com a emissora e abre o jogo sobre próximos projetos na carreira: "O céu é o limite".

Através das redes sociais, a Globo publicou uma nota para anunciar a contratação e revelou detalhes das vantagens que a vendedora vai encontrar ao ser agenciada pela emissora. Dona de uma alegria única e do bordão: "É o Brasil do Brasil!", Beatriz Reis celebra atual momento de sua carreira.

"Com toda a minha alegria e gratidão, realizo o sonho de fazer parte da família Globo. Esse novo ciclo é um momento muito especial que eu sempre esperei viver. Estou muito emocionada e animada! Para mim é uma honra fazer parte desse time. Vou continuar dando o melhor de mim para conquistar muito mais. Agora, o céu é o limite", declara.

Mesmo radiante com o atual momento de sua carreira, a ex-vendedora do Brás confessa que ainda tem outros projetos que pretende realizar, entre eles, apresentar um programa de televisão. Ela está engajada nos seus sonhos, mas menciona que gostaria de abraçar todas as boas oportunidades que surgirem.

Beatriz não pode dar muitos detalhes dos próximos passos profissionais, mas adianta: "Em agosto, início às gravações do reality show culinário do Kwai, uma parceria comercial que estou muito animada para fazer, será minha primeira experiência como apresentadora e estou ansiosa para começar".

"Estou em um momento muito especial, tenho me dedicado intensamente para realizar o sonho de trabalhar na TV e me preparado para estar pronta para todas as oportunidades que surgirem", afirma Beatriz Reis.

'CORAÇÃO ABERTO PARA O AMOR'

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, Beatriz Reis compartilhou que era virgem e que nunca tinha se relacionado amorosamente. Desde então, sua vida amorosa sempre é um assunto que rende, mas ela declara que está focada na carreira.

"No momento, estou muito focada na minha vida profissional e nos meus projetos. No âmbito amoroso, sou mais tímida. Pode parecer estranho, mas é verdade. Além disso, sou muito romântica. Por enquanto, estou concentrada em outras coisas, mas continuo com o coração aberto para o amor", finaliza Beatriz Reis.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BEATRIZ REIS: