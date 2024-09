Ana Furtado realiza sonho com novo programa de viagem: 'Nunca estive tão feliz'

Em entrevista à Revista CARAS, Ana Furtado fala sobre estreia de programa Passeio Completo, focado em viagens e experiências ao redor do mundo

Paisagens paradisíacas, águas cristalinas e até um encontro mágico com um flamingo. Desde que pisou pela primeira vez em Aruba, a apresentadora Ana Furtado (50) já se encantou com a infinita beleza do lugar. Esse é o mais novo destino explorado pela estrela para o seu programa no YouTube, Passeio Completo, focado em viagens e experiências ao redor do mundo.

Animada com a ilha caribenha e viajando a convite do governo local, os dias de descanso e relaxamento em Aruba também marcam um momento de harmonia completa para a apresentadora. “Foi a minha primeira vez no Caribe. Comecei com o pé direito! As belezas naturais são incríveis. Foram dias de muito sol, mar, cultura, gastronomia e história. Nunca estive tão feliz e leve”, garante Ana sobre o momento especial que está vivendo.

Fora da Globo desde 2022, após 26 anos seguidos na emissora, Ana resolveu traçar novos desafios e mergulhar em diferentes empreitadas. Ela foi a escolhida para apresentar as cerimônias do Grammy e do Oscar no canal a cabo TNT e também na plataforma de streaming Max. “É algo que eu sempre quis, com a liberdade que eu sempre quis. E com a possibilidade de ter um conteúdo múltiplo, como sempre foi na minha carreira na TV. Era um desejo antigo que conseguimos levantar”, pontua a apresentadora sobre o canal de viagens no YouTube. Além de Aruba, ela também já foi para Portugal, Noruega e Japão.

“Passeio Completo nasceu da união de duas paixões: contar histórias e viajar. É uma delícia ter esse espaço, do meu jeito, com a minha cara e com tantas possibilidades”, comemora Ana Furtado, radiante com as conquistas.