Você sabe quem é? A menina completou 43 anos nesta semana

Fotos da infância de uma famosa repercutem na internet poucos dias antes do aniversário de 43 anos dela. Relembre quem ela é

A duquesa de Sussex Meghan Markle fez aniversário no último domingo, 4, e completou 43 anos de idade. Com isso, os fãs da realeza britânica relembraram fotos da infância dela, como a foto compartilhada acima. Que tal relembrar como anda a vida dela hoje em dia?

Meghan Markle nasceu em 4 de agosto de 1981 em Los Angeles, nos Estados Unidos, filha de uma assistente social, Doria Ragland, com o diretor Thomas Markle. Ela se tornou uma atriz se seriados americanos. Porém, ela viu a sua vida ganhar fama mundial ao iniciar o namoro com o príncipe Harry.

Harry e Meghan se casaram em 2018 em um dos casamento mais comentados de todo o mundo, e tiveram dois filhos, Archie e Lilibet. Porém, a vida na realeza não foi fácil para ela. Markle enfrentou críticas e ameaças. Tanto que ela e o marido decidiram abandonar o serviço oficial como membros da família real.

Em 2020, os dois cortaram os laços com a família dele e se mudaram para os Estados Unidos. Ao longo do tempo, eles se envolveram em polêmicas por causa das entrevistas que deram para a imprensa norte-americana e o livro polêmico do príncipe. Com isso, eles se afastaram ainda mais da realeza.

Hoje em dia, Harry já confessou que tem medo de levar Meghan de volta ao Reino Unido por terem perdido o direito a segurança da realeza. Desse modo, os dois seguem nos EUA com os filhos, que crescem longe da família real.

Meghan Markle - Foto: Getty Images

Outra decisão de Harry e Meghan

O príncipe Harry tomou uma decisão radical envolvendo sua esposa, Meghan Markle. Em entrevista para o ITV, ele contou o verdadeiro motivo para não levar a esposa ao Reino Unido quando faz viagens esporádicas para a região. Sincero e sem esconder nada, ele revelou qual é o seu grande medo.

Harry afirmou que tem medo de levar a esposa para o Reino Unido por causa da falta de segurança reforçada. “Ainda é perigoso, e tudo o que pode acontecer com apenas uma pessoa, uma pessoa que lê essas coisas para agir de acordo com o que leu. E seja uma faca ou um ácido, seja o que for, essas são preocupações genuínas para mim. É uma das razões pelas quais não trarei minha esposa de volta a este país”, disse ele.

O príncipe ainda relembrou que a polícia da Inglaterra investigou ameaças reais que foram feitas contra a vida de Meghan enquanto ela vivia no Reino Unido. Então, ele ainda garantiu que se sentiu forçado a sair da Inglaterra com sua família para protegê-los nos Estados Unidos.

Porém, quando Harry e Meghan foram embora para os EUA e deixaram seus cargos na família real britânica, os dois perderam o direito a Proteção da Realeza e Figuras Públicas. Com isso, sempre que voltarem ao Reino Unido, eles serão pessoas comuns, sem o forte esquema de segurança policial.