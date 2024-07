Verdadeiro significado da cor do vestido de Kate Middleton em Wimbledon

Kate Middleton fez sua segunda aparição em público após descobrir o câncer e usou um vestido repleto de significado. Saiba os detalhes

A princesa de Gales Kate Middleton surpreendeu ao aparecer de surpresa no torneio de tênis de Wimbledon no último final de semana. Este evento marcou a segunda aparição dela em público após ser diagnosticada com câncer no início de 2024. Desse modo, ela escolheu um vestido repleto de significado e detalhes.

Kate apareceu no evento esportivo com um vestido midi roxo feito sob medida para ela pela marca de luxo Safiyaa. A cor roxa do modelito tem vários significados especiais. O primeiro simbolismo desta cor é que é uma das cores oficiais do All England Lawn Tennis and Croquet Club, do qual ela é patrona. Outro significado é que é uma cor que é associada à realeza e era muito usada pela rainha Elizabeth II em seus compromissos oficiais.

Além disso, o roxo tem o significado de coragem. “Pode ser uma referência ao que ela está passando. Vestir roxo sublinha o quão importante esse papel é para ela e porque ela escolheu este evento para fazer sua segunda aparição pública do ano. Kate tem um histórico de escolher estilos inteligentes para seus looks em Wimbledon”, disse a diretora de moda Bethan Holt à People.

Para completar o visual, Middleton usou brincos de argola de ouro e sapatos de salto com fivelas de pérolas.

Kate Middleton em Wimbledon - Foto: Getty Images

O laço no look de Kate Middleton

Kate Middleton sempre aposta em um laço em sua roupa ao marcar presença no torneio de tênis de Wimbledon, e ao contrário do esperado, não se trata de uma superstição da realeza.

Isso porque o laço, nas cores roxo e verde, é um símbolo de prestígio e exclusividade. Ele é feito exclusivamente para membros do All England Lawn Tennis and Croquet Club, um clube de tênis de elite do qual a realeza é patrona. Além de ser um acessório de luxo, ele funciona como um ‘passaporte’ dentro do torneio e garante uma série de vantagens.

Por conta do laço, Kate ganha um assento fixo na quadra central, além de ingressos, uso das quadras e contato com os tenistas famosos. Aliás, Middleton não é a única a usar o acessório de luxo durante o torneio; outros membros da realeza e da alta sociedade também aparecem com o item verde e roxo em suas roupas enquanto prestigiam as competições.