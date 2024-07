O motivo principal para o príncipe Harry ter abandonado a família real

Príncipe Harry choca ao revelar qual foi o motivo principal para ter se afastado da família real junto com sua família. Leia o que ele disse

O príncipe Harry surpreendeu ao entregar qual foi o motivo principal para ter rompido sua relação com a família real britânica há alguns anos. Em nova entrevista, ele contou que uma situação na qual não teve o apoio da família foi o que culminou em seu afastamento junto com a esposa, Meghan Markle.

Em entrevista no canal ITV, Harry revelou que sua luta contra os tabloides britânicos foi o que levou ao seu rompimento com a família real . Isso porque ele não teve o apoio que esperava do palácio real. O assunto surgiu quando a apresentadora Rebecca Barry perguntou: “Até que ponto você acha que sua determinação em lutar contra os tabloides destruiu o relacionamento com sua família?”.

Ao ouvir isso, Harry declarou: “Acho que essa é certamente uma peça central. Essa é uma pergunta difícil de responder porque qualquer coisa que eu diga sobre minha família resulta em uma torrente de abusos por parte da imprensa”.

Harry entrou na justiça para denunciar o hackeamento de seu telefone e outros ator ilegais de fontes da imprensa para obter informações sobre ele. Com isso, ele travou uma batalha na justiça e que ainda não foi solucionada. "Deixei bem claro que isso é algo que precisa ser feito. Seria bom se fizéssemos isso como uma família. Acredito que, mais uma vez, do ponto de visto de serviço e quando você desempenha um cargo público, essas são as coisas que deveríamos fazer para um bem maior. Mas estou fazendo pelos meus motivos”, refletiu.

Harry ainda completou sobre a família não ter falado sobre o assunto para defendê-lo. "Acho que tudo o que aconteceu mostrou às pessoas qual é a verdade sobre o assunto. Para mim, a missão continua. Mas causou parte de um rompimento”, afirmou.

Vale lembrar que Harry e Meghan abandonaram o serviço oficial como membros da realeza em 2020, quando se mudaram para os Estados Unidos. Na mesma época, ele abriu um processo contra grandes jornais e tabloides do Reino Unido.

Presente milionário para o príncipe Harry

O príncipe Harry ganhará um presente milionário em seu aniversário de 40 anos de idade. Ele completará a nova idade em setembro deste ano e deverá embolsar uma quantia milionária que foi deixada por sua bisavó, a rainha mãe Elizabeth (1900-2002).

De acordo com o site New York Post, Harry está listado como beneficiário de um fundo fiduciário criado pela rainha mãe antes de sua morte. Ela investiu a quantia de US$ 90 milhões - cerca de R$ 505 milhões - e apontou quem deveria receber os ganhos e quando isso iria acontecer.

No caso de Harry, ela apontou que o bisneto deveria receber a sua parte ao completar 40 anos de idade. A previsão é que Harry receba a quantia de US$ 8,5 milhões - cerca de R$ 47 milhões -, sendo que ainda terá que recolher os impostos.