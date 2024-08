Título nobre? Saiba o que acontecerá com a irmã de Kate Middleton quando ela se tornar rainha

Considerada uma das confidentes de Kate Middleton, a irmã dela, Pippa, poderá receber um título de nobreza quando a princesa de Gales se tornar rainha

Desde que iniciou o tratamento de um câncer abdominal, Kate Middleton tem buscado apoio na família, em especial, em Pippa Middleton, a irmã mais nova da princesa de Gales. Segundo a biógrafa Katie Nicholl, Kate é acompanhada pelos pais e pelos irmãos de forma bastante próxima, como principais âncoras da realeza neste momento.

Pippa seria ainda mais próxima da princesa como sua principal confidente. Diante disso, a afinidade entre as duas irmãs pode ser tornar um fator primordial para que Kate escolha sua "dama de companhia", também chamada de acompanhante, quando se tornar rainha, o que virá a acontecer quando o marido dela, o príncipe William, tornar-se rei.

Se caso Pippa for escolhida para a função, ela receberá um título de nobreza e deverá estar sempre ao lado da princesa como uma "assistente pessoal". Ainda que não seja certo que a irmã caçula de Kate se torne sua "funcionária" no futuro, com o fim do reino de rei Charles III, a escolha de um familiar para o posto seria algo inédito na corte britânica.

"Será a primeira vez que uma irmã receberia o título, apenas por ser irmã da rainha consorte", apontou a revista Hello!. Mesmo sem o título nobre, Pippa também poderia se administrar as funções das acompanhantes da futura rainha, cargo exercido atualmente pela irmã darainha Camilla, Annabel Elliot.

Saiba quais regras a princesa de Gales impôs à família real

Mesmo que ainda não seja rainha, Kate Middleton exerce certa autoridade sobre as condutas da família, principalmente, quando se diz respeito à liberdade de participar das responsabilidades reais: “Ela deixou claro que não seria enquadrada em tarefas específicas e insistiu em ter sua cota completa de licença-maternidade. Sua prioridade, ela enfatizou, sempre seria a família”, apontou o biógrafo dela no livro Catherine - The Princess of Wales. (Saiba mais)