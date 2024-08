Segredo sobre a intimidade da princesa Charlene de Mônaco vem à tona

Prima da princesa Charlene de Mônaco surpreende ao revelar segredo guardado por vários anos na intimidade da família real

Um segredo da princesa Charlene de Mônaco veio à tona na imprensa internacional. Os rumores sobre a intimidade da princesa com o príncipe Albert II de Mônaco sempre existiram e questionavam a proximidade do casal real. Agora, uma revelação sobre os filhos gêmeos deles foi revelada pela prima dela.

Segundo o site CARAS Argentina, a prima de Charlene, Christa Mayrhofer, contou que os filhos gêmeos de Charlene e Albert, Jacques e Gabriella, não foram concebidos naturalmente. Ela contou que as crianças foram geradas por meio da fertilização in vitro.

Ela ainda contou que Charlene teve um aborto espontâneo pouco antes de engravidar dos gêmeos, o que abalou o lado emocional da princesa. Com isso, o casal real optou pela fertilização in vitro para darem herdeiros para o trono de Mônaco.

Outros rumores sobre a intimidade da princesa Charlene e príncipe Albert

O príncipe Albert e a princesa Charlene se casaram em 2011 em uma cerimônia luxuosa. Porém, a imprensa internacional costuma apontar a falta de proximidade entre o casal real. Os rumores dizem que eles nunca compartilharam a mesma cama durante a lua de mel e que não teriam uma intimidade juntos.

Além disso, eles teriam feito um acordo pré-nupcial que diz que eles teriam que ter filhos para que o trono continuasse com a família.

Nascida no Zimbábue, Charlene, de 45 anos, é ex-nadadora profissional, tendo participado das Olimpíadas de Sydney, em 2000. Ela trocou alianças com Albert, que tem 65 anos, em 2011. Os dois são pais dos gêmeos Gabriela e Jaime, de 8 anos. Em 2021, a princesa passou boa parte do ano na África, longe do marido e dos filhos. Na época, a distância foi atribuída a um problema de saúde e a opção dela de ser tratada em Zimbábue.

Princesa Charlene usa joia com diamante raro

Há pouco tempo, a princesa Charlene, esposa do príncipe Albert de Mônaco, marcou presença na noite de gala do Princess Grace Award, em Nova York, e roubou a cena com o seu look. Ela apostou em um vestido floral e completou o visual com joias luxuosas.