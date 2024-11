Relação entre Rei Charles e William está estremecida: “Luta pelo poder”

William precisa planejar o futuro enquanto o pai ainda ocupa o trono; relação complicada entre Kate Middleton e Camilla também é empecilho

A dinâmica da relação entre o rei Charles III e seu filho mais velho, William, mudou drasticamente em meio à luta pelo poder, pelo menos é isso o que afirma uma fonte à revista Us Weekly em reportagem desta semana. Isso porque o primogênito é o próximo a assumir o trono britânico — e o assunto acaba sendo delicado para ser conversado entre pai e filho.

Acontece que Charles tem 76 anos e um diagnóstico de câncer. A idade avançada e a doença fazem com que a família real britânica, sempre tão precavida, pense ainda mais em um plano de sucessão do trono para quando isso for acontecer.

“A dinâmica [da relação deles] mudou”, disse uma fonte ao site, com outra pessoa acrescentando que Charles “queria ser o monarca há décadas” e, por isso, não ser apenas um líder decorativo. Vale lembrar que Elizabeth II (1926-2022), mãe dele, teve um reinado de mais de 70 anos, antes de falecer em 2022.

A fonte continuou: “Mesmo lutando contra o câncer, ele não deixa que isso atrapalhe seu desejo de ter sucesso no trono ou de ser um líder dinâmico”. Nos bastidores, há relatos de que William, de 42 anos, já está se preparando “para quando sua ascensão ao trono acontecer”. “Assim como seu pai, ele leva muito a sério o sucesso no papel real”, acrescentou o contato, que rotulou como "sensível" o assunto dentro do núcleo íntimo da família. “Há uma tensão ocasional”, resumiu.

Até porque o próprio Charles prefere não se envolver nos detalhes desse tópico. "Ele não se sente confortável falando [sobre isso] por muito tempo, então só o necessário é levado a ele", explicou outra pessoa.

O insider também disse que William provavelmente está em negociações sobre a troca de títulos e responsabilidades dentro da monarquia, bem como se atualizando a respeito do estado atual do governo do Reino Unido para garantir “uma transição tranquila”.

O atual Príncipe de Gales é frequentemente comparado à sua mãe, Diana (1961-1997), que era chamada de "Princesa do Povo". A fonte afirmou que, embora Charles e William "sejam próximos", eles são "rivais quando se trata de trabalho", observando que a inveja de Charles é "semelhante ao que ele sentia por Diana".

Enquanto isso, Camilla faz sua parte e mantém o marido animado no trono — já que isso também é importante para ela. "Ela ama suas responsabilidades", resumiu o informante. "Durante toda a sua vida, ela sempre quis ser rainha, então ela não quer deixar isso passar tão rápido". A fonte observou que Camilla está particularmente hesitante em passar suas funções para Kate.