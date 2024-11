Motivo chocante causa tensão entre Kate Middleton e rainha Camilla

Após os eventos decorrentes do diagnóstico de câncer de Kate Middleton, insider afirma que a princesa e a rainha Camilla vivem uma situação "tensa"

Tensão na família britânica! O site US Weekly revelou nesta terça-feira, 26, que, à medida em que o príncipe William fica mais perto do trono do Reino Unido, a situação entre Kate Middleton e a rainha Camilla vem se tornando "tensa".

Segundo fontes, a rainha estaria hesitante sobre transferir os deveres reais para Kate. “Elas sempre tiveram um relacionamento tenso”, afirmou o insider, detalhando que Camilla deseja que o marido mantenha as rédeas do palácio pela maior quantidade de tempo possível. “Ela adora suas responsabilidades, sempre quis ser rainha, então não quer deixar isso de lado tão rápido.", alegou a fonte.

A possibilidade próxima de sucessão do poder teria “mudado a dinâmica” da relação familiar. “Charles quer ser o monarca há décadas. Apesar de estar lutando contra o câncer, ele não deixa que isso atrapalhe seu desejo de ser bem-sucedido no trono ou de ser um líder dinâmico”, revelou outra fonte.

Apesar disso, William“está se preparando nos bastidores para quando sua ascensão acontecer”. “Como seu pai, ele leva muito a sério o fato de ser bem-sucedido como rei“, contou a testemunha. A fonte revelou que a sucessão “é um tópico sensível e ocasionalmente há tensão”, mas que a família estaria agindo para tornar transição tranquila.

Ciúmes familiar

Toda esta questão advém de que Charles estaria com ciúmes da popularidade do filho, como também sentia em relação à princesa Diana, sua esposa, morta em 1997.

Embora o rei esteja bem, “a idade avançada o está afetando, e ele não está se recuperando tão rapidamente quanto Catherine”, revelou a fonte. A princesa anunciou, em setembro, que concluiu seu tratamento. “Na maior parte do tempo, Charles está se saindo bem. Mas ainda há algumas preocupações, e ele sabe que seu reinado acabará em breve”, encerrou o insider.