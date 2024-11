Rei Felipe da Espanha é alvo de ataques de moradores de região atingida pela enchente

Rei Felipe da Espanha é retirado às pressas de visita oficial após moradores se revoltarem com insultos e jogarem lama no monarca

O Rei Felipe da Espanha e a rainha Letizia precisaram ser retirados às pressas de uma visita oficial na região de Valência e Paiporta, na Espanha, neste domingo, 3. Isso porque eles foram atingidos por ataques de moradores revoltados com a falta de ajuda do governo após enchente.

De acordo com a imprensa internacional, o rei foi atingido por lama e insultos dos habitantes da região, que estavam revoltados com a falta de ajuda imediata do governo. As enchentes que atingiram a região deixaram 200 pessoas mortas e vários desabrigados, sendo a segunda maior enchente da Espanha. Com isso, os moradores estão revoltados e não gostaram de ver o rei e o primeiro-ministro no local.

Enquanto o rei e a rainha caminhavam pelas ruas, eles foram alvos de arremessos de lama e gritos da multidão. As cenas foram transmitidas pela imprensa espanhola. O rei e a rainha ainda tentaram acalmar a multidão, mas sem sucesso. Então, eles foram guiados pela segurança para saírem do local.

Vale lembrar que as regiões atingidas pelas fortes chuvas deixaram áreas embaixo de lama. Os moradores estavam revoltados pela falta dos sistemas de alerta antecipado para a população, que poderiam ter evitado o desastre gigantesco.

🇪🇸 A crowd of furious flood survivors threw mud and shouted insults at the Spanish King, Felipe VI, as he visited a devastated town in Spain's Valencia region.



Read more here ⬇️https://t.co/KpKyV70gx7pic.twitter.com/qc7UGJOz8I — The Telegraph (@Telegraph) November 3, 2024

Rumores sobre a rainha Letizia

A Rainha Letizia está casada com o Rei Felipe, da Espanha, há cerca de 20 anos, mas um rumor circula a história do casal há alguns anos e acaba de ser resgatado em um novo livro sobre a família real espanhola. De acordo com o jornalista Jaime Peñafiel no livro Os Silêncios de Letizia, ela teria sido infiel em seu casamento.

O escritor diz que Letizia teria vivido um affair com o ex-cunhado Jamie del Burgo. Ele conta que o rei sabia que a esposa estava vivendo um caso porque os seguranças da realeza tinham que informar a localização de todos os membros em tempo real.

Peñafiel escreveu que Leticia teria feito uma viagem com Burgo em 2011 para Nova York e foi acompanhada de seguranças da realeza. Inclusive, o jornalista apontou que o rei teria ficado destruído após descobrir a traição da esposa e que a rainha tem uma personalidade fria e emocionalmente imatura. Por isso, ela seria ‘odiada’ pela família real.

O escritor ainda apontou que o casamento de Felipe e Letizia seria apenas de aparências e que eles viveriam separados. O suposto affair da rainha, Jaime del Burgo, foi casado com a irmã dela, Telma, por dois anos e eles se separaram em 2014. Apesar da publicação do livro com os rumores, a realeza da Espanha não se pronunciou sobre os rumores e segue em silêncio sobre o caso.

A imprensa local repudiou o livro de Peñafiel e disse que ele quer apenas destruir a reputação da rainha. “Ele está determinado a acabar com a carreira da rainha. Ele é um dos maiores inimigos de Letizia”, disse o jornal El Nacional Cat.

