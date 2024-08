Rei Charles III está disposto a dar trégua a Harry após receber aconselhamento espiritual

Rei Charles III estaria cogitando perdoar o filho caçula após quatro anos de críticas à realeza; "Seu papel como rei", afirmou fonte

Conselheiros espirituais e religiosos próximos ao Rei Charles III abriram a mente do monarca britânico para que ele se aproximasse do filho caçula, príncipe Harry, novamente. As ponderações do monarca acerca de Harry foram reveladas por pessoas próximas à realeza em entrevista ao jornal inglês Daily Standard.

“Fé sempre foi parte da vida do Charles, algo que ele sempre explorou, mas desde sua coroação passou a ser algo ainda mais central em sua vida”, explicou o contato do diário. “Essa confiança na fé e suas contemplações silenciosas se tornaram uma confiança e uma ferramenta para ele, o ajudando a compreender melhor seu papel como rei”.

De acordo com a fonte do jornal, o monarca, que está em meio a um tratamento contra um câncer, estaria considerando ignorar suas desavenças com o filho mais novo, perdoá-lo por seus vários ataques à realeza e recebê-lo de braços abertos em um futuro próximo.

O último encontro do príncipe com o rei teria ocorrido em fevereiro de 2024, logo depois do monarca tornar público seu diagnóstico. Atualmente, o duque mora nos Estados Unidos, na cidade californiana de Montecito - após renunciar às suas funções na família real em janeiro de 2020 - com os dois filhos, Archie, de cinco anos e Lilibet, de três anos, e a esposa, Meghan Markle.

Vale lembrar que ao longo dos últimos anos, o marido de Meghan Markle fez críticas enfáticas à realeza. Ele atacou seus familiares em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, em 2021, e repetiu a dose na série documental ‘Harry & Meghan’, lançada em 2022. Em janeiro de 2023 ele dobrou a aposta com o livro de memórias ‘O que Sobra’.

Rei Charles III tem superstição para garantir boa sorte; descubra qual

Que a monarquia é cheia de tradições e costumes, isso todo mundo já sabe. Porém, o rei Charles III tem o costume de visitar regularmente a Torre de Londres por conta de uma superstição, conforme revelou Michael Chandler, chamado como o mestre dos corvos e guardião de Yeoman. Ele fez a declaração em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.

De acordo com Chandler, o monarca gosta de ir ao local para visitar os corvos mantidos na torre. Segundo o guardião, essas aves são tradicionalmente um sinal de boa sorte. À publicação, o mestre dos corvos explicou um pouco da lenda que paira sobre o lugar.