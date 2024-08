Rei Charles III tem superstição para garantir boa sorte; descubra qual

O rei Charles tem o costume de visitar regularmente a Torre de Londres por conta de uma superstição antiga da família, revelou fonte

Que a monarquia é cheia de tradições e costumes, isso todo mundo já sabe, mas o rei Charles III tem o costume de visitar regularmente a Torre de Londres por conta de uma superstição, conforme revelou Michael Chandler, chamado como o mestre dos corvos e guardião de Yeoman. Ele fez a declaração em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.

De acordo com Chandler, o monarca gosta de ir ao local para visitar os corvos mantidos na torre. Segundo o guardião, essas aves são tradicionalmente um sinal de boa sorte. À publicação, o mestre dos corvos explicou um pouco da lenda que paira sobre o lugar.

Pela narrativa, se os corvos saírem da Torre de Londres, tanto a fortaleza quanto o reino cairiam. Chandler comentou que o rei Charles foi o primeiro monarca a solicitar que as aves fossem protegidas no ponto turístico e histórico da capital inglesa. Ao todo, há seis animais no local.

“Eles [os corvos] estão servindo sua majestade tanto quanto nós, da guarda pessoal [do rei]”, defendeu Michael Chandler, que já atuou como fuzileiro naval. Conforme salientou o guardião, Charles “verifica regularmente” as aves, assim como a falecida mãe dele, a rainha Elizabeth II, fazia.

Atualmente, a Torre de Londres dispõe de um programa próprio de corvos. A revista britânica Hello! noticiou sobre as aves viverem à base de uma dieta de “camundongos, ratos e carnes cruas variadas”. “Como um agrado especial, eles recebem biscoitos embebidos em sangue”, publicou.

Mania estranha do Rei Charles na hora de dormir é revelada publicamente

A irmã da rainha Camilla revelou uma mania estranha do rei Charles III ao dormir. Annabel Elliot foi designer de interiores das moradias do atual monarca britânico como Duque Cornualha - que foi herdado por William depois do pai assumir o trono.

Annabel expôs o hábito do marido de sua irmã em depoimento ao livro ‘Charles III: New King. New Cort. The Inside Story’ - Charles III: Novo Rei. Nova Corte. A História Interna’, em tradução livre, obra de Robert Hardman. O conteúdo foi noticiado pelo jornal Daily Express.

A irmã de Camilla contou a Hardman que Charles III é uma pessoa que sente muito calor, por isso não faz uso de edredons em sua cama e abre a janela de seu quarto à noite para deixar seus aposentos frios. Vale lembrar que o inverno em Londres é frio e úmido, e temperaturas médias que variam entre 2°C e 8°C.