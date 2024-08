Rei Charles III e Kate Middleton se reencontram após dois meses afastados

Rei Charles III recebe a nora Kate Middleton em reencontro com a família durante domingo especial enquanto os dois lutam contra o câncer

O Rei Charles III e a nora Kate Middleton se reencontraram após dois meses sem um evento familiar. De acordo com o site Daily Mail, os dois estiveram juntos neste domingo, 25, para um encontro da família para o culto de domingo em Crathie Kirk, Balmoral.

Os dois não se encontravam desde junho de 2024, quando estiveram presentes no Trooping of the Colour, em Londres. Depois disso, ela chegou a ir para a final de Wimbledon em julho e, então, foi curtir as férias com o marido, príncipe William, e os três filhos, George, Charlotte e Louis.

Quando a família está em Balmoral, a realeza costuma fazer passeios ao ar livre, com caminhada pelo jardim, pesca e passeios de bicicleta.

Atualmente, Charles e Kate possuem uma semelhança em suas vidas: eles lutam contra tumores. Os dois foram diagnosticados com câncer em janeiro de 2024 e estando em tratamento. “Charles sempre teve muito respeito por Catherine e ele disse isso no brinde durante o casamento dela. Ele disse que eles tiveram muita sorte em encontrá-la e isso continua verdadeiro até hoje”, disse uma fonte do Daily Mail.

Anel de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton surpreende ao reaparecer na internet no último final de semana e um detalhe chamou a atenção. Ela surgiu com um anel simbólico do início do seu namoro com o príncipe William.

No último domingo, Kate e William fizeram parte de um vídeo de celebridades do Reino Unido em celebração ao fim das Olimpíadas 2024. Nas imagens, ela surgiu com maquiagem leve e usou um anel que marcou o início do relacionamento amoroso com seu atual marido.

Kate usou o anel de compromisso de quando era apenas namorada de William no início dos anos 2000, quando estudavam na Universidade de St. Andrews. A joia é feita de ouro rosa com pérolas e granadas, que simbolizam os meses dos aniversários dos dois.

Ao longo de sua vida como membro da família real, Middleton usou o anel em poucas ocasiões. Agora, ela retomou o uso da joia especial, que tem um forte significado sentimental. “O anel significava compromisso, fidelidade, promessa de amor e lealdade para toda a vida”, disse uma fonte da revista People.