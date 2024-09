Rei Charles está chateado com forma de contato com os netos Archie e Lilibet

Rei Charles confessou para amigos sobre como se sente pela forma de contato com os netos Archie e Lilibet, filhos de Harry e Meghan Markle

O rei Charles III não está nada contente com sua única forma de contato com os netos Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 2 anos, filhos do príncipe Harry e Meghan Markle. De acordo com o site The Mirror, ele não quer apenas falar com as crianças por meio de vídeochamadas.

Uma fonte da publicação contou que o monarca confessou para amigos que tem o desejo de encontrar os netos pessoalmente. Porém, Harry e Meghan não querem levar as crianças ao Reino Unido por causa do medo com a segurança da família depois que saíram do serviço da realeza.

Em luta contra o câncer, Charles quer intensificar o seu contato com a família e seus deveres reais. Por isso, ele quer ter mais contato com os netos que moram nos Estados Unidos. Isso porque ele tem um contato muito próximo com George, Charlotte e Louis, filhos de príncipe William e Kate Middleton.

“O rei está absolutamente empenhado em estar presente na vida de todos os netos. Ele valoriza a família acima de tudo e qualquer que seja o curso de seu relacionamento com o filho, ele nunca se contentaria em apenas ver os netos em uma ou outra videochamada”, disse a fonte.

E completou: “É uma grande tristeza para ele não ver mais Archie e Lilibet. É por isso que ele nunca romperá os laços com Harry. Ele não quer um relacionamento por vídeo com os netos. Ele quer conhecê-los e se envolver em suas vidas enquanto eles ainda são jovens para aprenderem com o avô. Seu câncer tornou tudo mais comovente para ele”.

