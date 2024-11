Rei Charles contrata o ator Stanley Tucci para projetar menu de festa

A festa de 2025 de Rei Charles III irá celebrar as relações anglo-italianas; e o ator de Hollywood, Stanley Tucci, deve encarregar-se do menu

O Rei Charles III decidiu contratar o ator Stanley Tucci para criar um menu para a próxima festa em sua casa de campo, Highgrove, no ano que vem. De acordo com o The Telegraph, o Rei solicitou pessoalmente o envolvimento de Tucci em um jantar privado para celebrar as relações anglo-italianas.

Tucci — que se tornou mais familiarizado com o monarca após conhecê-lo em um evento do Prince's Trust em maio passado — disse ao The Telegraph que estava elaborando o menu para a festa, marcada para 2025 e que pretendia ser "um deslocamento de nossas duas culturas", declarou.

“Agora, ok, eu não estarei realmente na cozinha cozinhando para ele”, disse ao canal. “Mas o embaixador italiano veio até mim e disse: ‘Eu quero fazer uma refeição, e Charles gostaria que você participasse', então eu estou criando o menu.”, contou.

Menu real

O menu incluirá porco assado, couve e abóbora. “Todas essas coisas boas, invernais e pesadas”, disse Tucci, acrescentando que a refeição “mostrará todos esses incríveis produtos britânicos”, disse.

Tucci elogiou o Rei por comer sazonalmente muito antes de virar moda, dizendo que “Charles estava nessa antes de qualquer outra pessoa. Ele estava muito à frente de seu tempo.”, pontuou.

O tema do evento em Highgrove é “slow food e moda”, duas áreas essenciais ao trabalho da The King's Foundation. A instituição usa a base em Highgrove, em Gloucestershire, para oferecer programas de treinamento e workshops sobre herança e habilidades artesanais — como bordado — que o rei teme que corram o risco de serem perdidas para as gerações futuras, de acordo com o The Telegraph.

Embora seja ator, Tucci também se tornou conhecido ultimamente por seu profundo amor pela comida. Ele compartilha regularmente receitas e dicas de culinária no Instagram, já publicou livros de receitas e estrelou o programa de televisão Stanley Tucci: Searching for Italy , no qual foi de Milão a Veneza em busca de iguarias locais.