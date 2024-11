Rainha Camilla revela que está doente e cancela compromissos

Esposa do Rei Charles III, Rainha Camilla cancela sua agenda de compromissos para cuidar da saúde após receber um diagnóstico médico

A rainha Camilla, que é casada com o Rei Charles III, revelou que está doente. Por meio de representantes do Palácio de Buckingham, ela revelou que cancelou sua agenda de compromissos da semana por recomendação médica para cuidar da saúde.

A rainha foi diagnosticada com um infecção no tórax e precisa de descanso para se recuperar. “Sua Majestade a Rainha está atualmente doente com uma infecção no peito, para a qual os médicos aconselham um curto período de descanso. Com grande pesar, Sua Majestade teve que se retirar de seus compromissos desta semana, mas ela espera se recuperar a tempo de participar dos eventos do final de semana. Ela pede desculpas a todos aqueles que fiquem desapontados”, informaram.

Agora, ela está em casa e recebendo o apoio médico para ficar bem logo.

Mudança de nome?

O Rei Charles III fez um pedido inacreditável para Kate Middleton assim que ela começou a namorar com o príncipe William. Em um trecho do livro Spare, o príncipe Harry relembrou o episódio no qual o pai pediu para que a futura nora mudasse o seu nome de batismo.

De acordo com a publicação, ele fez o pedido inusitado quando percebeu que o romance do filho mais velho estava ficando sério e que Kate poderia se tornar rainha no futuro. Ele quis evitar uma semelhança entre a nora com ele e sua esposa, a rainha Camilla.

Charles, que ainda era príncipe, pediu para que a nora, que foi batizada como Catherine, mudasse a inicial do seu nome. Assim, ela deixaria de ser Catherine para ser chamada de Katherine. Ele fez o pedido para que o futuro monograma dela não tivesse a letra C, assim como ele e Camilla.

No livro, Harry escreveu: “Eu virei para o Willy, o meu olhar dizia: ‘Você está ouvindo isso?’. A cara dele estava branca”. Então, ele completou: “Já havia dois monogramas reais com um C e uma coroa acima, os de Charles e Camilla. Seria muito confuso ter um terceiro. Eles, então, sugeriram que ela passasse a ser Katherine, com K”. Porém, Kate não aceitou o pedido do sogro e continuou com o seu nome de batismo.

