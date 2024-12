Rainha Camilla cancela evento por causa da saúde. Entenda o que aconteceu

Esposa do Rei Charles III, a Rainha Camilla cancelou sua aparição pública e o Palácio de Buckingham revela o que aconteceu com a saúde dela

A rainha Camilla, esposa do Rei Charles III, precisou cancelar sua aparição pública nesta semana para cuidar da saúde. De acordo com o site da Revista People, ela deveria participar da visita de estado dos chefes do Qatar, mas ficará em casa.

O Palácio de Buckingham informou que Camilla ainda está com sintomas de uma infecção no tórax, o que a deixa cansada neste momento. Assim, os médicos recomendaram que ela não participe das celebrações oficiais com os chefes de estado neste momento.

Camilla deverá se juntar ao restante da família no final da viagem de estado do Qatar.

Vale lembrar que a rainha foi diagnosticada com a infecção no início de novembro e ainda não se recuperou completamente. “Estou melhorando, mas estou com um pouco de tosse”, disse ela recentemente.

Rivalidade entre a rainha Camilla e Kate Middleton

Tensão na família britânica! O site US Weekly revelou que, à medida em que o príncipe William fica mais perto do trono do Reino Unido, a situação entre Kate Middleton e a rainha Camilla vem se tornando "tensa".

Segundo fontes, a rainha estaria hesitante sobre transferir os deveres reais para Kate. “Elas sempre tiveram um relacionamento tenso”, afirmou o insider, detalhando que Camilla deseja que o marido mantenha as rédeas do palácio pela maior quantidade de tempo possível. “Ela adora suas responsabilidades, sempre quis ser rainha, então não quer deixar isso de lado tão rápido.", alegou a fonte.

A possibilidade próxima de sucessão do poder teria “mudado a dinâmica” da relação familiar. “Charles quer ser o monarca há décadas. Apesar de estar lutando contra o câncer, ele não deixa que isso atrapalhe seu desejo de ser bem-sucedido no trono ou de ser um líder dinâmico”, revelou outra fonte.

Apesar disso, William“está se preparando nos bastidores para quando sua ascensão acontecer”. “Como seu pai, ele leva muito a sério o fato de ser bem-sucedido como rei“, contou a testemunha. A fonte revelou que a sucessão “é um tópico sensível e ocasionalmente há tensão”, mas que a família estaria agindo para tornar transição tranquila.