O cantor Justin Bieber, de 31 anos, anunciou, nesta quinta-feira, 19, que não tem mais relação com a marca Drew House, criada por ele em 2019 e que leva o seu sobrenome do meio no título. A loja reúne mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e fica em San Fernando Valley, Califórnia, Estados Unidos.

"Eu, Justin Bieber, não estou mais envolvido nesta marca. A drew house não me representa, nem minha família ou minha vida. Se você está comigo, o Justin Bieber humano, não desperdice seu dinheiro com a drew house", declarou.

A Drew House fornece roupas unissex, como t-shirts oversized, moletons, calças e shorts. Os produtos têm preços que variam de U$ 48 e U$148 que, em reais, na cotação atual, se aproximam de R$ 300 e R$900.

Justin Bieber se irrita com os paparazzi

Na manhã desta quarta-feira, 9, Justin Bieber ficou incomodado ao ser abordado por paparazzi enquanto seguia para uma cafeteria em Palm Springs, na Califórnia. Na ocasião, ele se incomodou com o “bom dia” de um dos fotógrafos.

“Vocês só se importam com dinheiro, não com as pessoas”, disse o cantor e os paparazzi por sua vez, optaram por não responder às acusações, mas mantiveram as câmeras ligadas durante todo o episódio, que durou cerca de 30 segundos. Confira!

