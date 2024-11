Propriedade da realeza pode se tornar local para casamentos

Já pensou ter um casamento de conto de fadas? Rei Charles pretende transformar uma das propriedades reais em um local para casamentos

Já imaginou ter um casamento de conto de fadas? Pois isso pode se tornar possível em breve. Em busca de aumentar a receita, o Rei Charles III planeja transformar a residência Balmoral em um local de casamento e construir um novo local para as cerimônias em Dumfries House, sua residência escocesa.

De acordo com o The Telegraph, a instalação de última geração em Dumfries House oferecerá pacotes de casamento de alto padrão e será uma melhoria em relação às ofertas atuais na casa histórica.

O novo local consistirá em um grande salão com capacidade para até 200 convidados. “O novo pavilhão será uma melhoria arquitetônica em relação ao pavilhão atual, e seu uso como espaço para casamentos e eventos gerará uma renda para apoiar a conservação contínua de Dumfries House e sua propriedade. A função principal da extensão proposta é fornecer um local permanente para casamentos, único em caráter e de altíssima qualidade”, contou uma fonte.

Mudança de nome

O Rei Charles III fez um pedido inacreditável para Kate Middleton assim que ela começou a namorar com o príncipe William. Em um trecho do livro Spare, o príncipe Harryrelembrou o episódio no qual o pai pediu para que a futura nora mudasse o seu nome de batismo.

De acordo com a publicação, ele fez o pedido inusitado quando percebeu que o romance do filho mais velho estava ficando sério e que Kate poderia se tornar rainha no futuro. Ele quis evitar uma semelhança entre a nora com ele e sua esposa, a rainha Camilla.

Charles, que ainda era príncipe, pediu para que a nora, que foi batizada como Catherine, mudasse a inicial do seu nome. Assim, ela deixaria de ser Catherine para ser chamada de Katherine. Ele fez o pedido para que o futuro monograma dela não tivesse a letra C, assim como ele e Camilla.

No livro, Harry escreveu: “Eu virei para o Willy, o meu olhar dizia: ‘Você está ouvindo isso?’. A cara dele estava branca”. Então, ele completou: “Já havia dois monogramas reais com um C e uma coroa acima, os de Charles e Camilla. Seria muito confuso ter um terceiro. Eles, então, sugeriram que ela passasse a ser Katherine, com K”. Porém, Kate não aceitou o pedido do sogro e continuou com o seu nome de batismo.

