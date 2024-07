Salário anual do príncipe William é revelado e o valor impressiona

Príncipe William recebe um salário surpreendente e milionário por ser o dono da propriedade do Ducado da Cornualha. Saiba o valor

O príncipe William é o primeiro nome na linha de sucessão do trono britânico e recebe um salário anual impressionante por ser o dono da propriedade do Ducado da Cornualha. Um relatório divulgado nesta semana revelou que ele recebeu o valor de US$ 30 milhões - cerca de R$ 167 milhões - em seu primeiro ano como administrador da propriedade .

Este valor é usado para cobrir as despesas oficiais, de caridade e privadas da família do príncipe William, que inclui a esposa, Kate Middleton, e seus três filhos, George, de 11 anos, Charlotte, de 9 anos, e Louis, de 6 anos.

O príncipe herdou o Ducado da Cornualha do seu pai, o Rei Charles III, quando se tornou o primeiro nome na linha de sucessão ao ver seu pai assumir o trono britânico. Esta propriedade tem o objetivo de ser uma fonte de renda para o herdeiro do trono desde 1337, quando foi criada pelo Rei Eduardo III. O local é avaliado em US$ 1 bilhão e fica entre a Inglaterra e o País de Gales.

Novo funcionário para William e Kate

A princesa de Gales Kate Middleton e o príncipe William estão com uma vaga aberta na equipe deles e revelaram quais são as exigências para o novo funcionário. Inclusive, eles colocar uma habilidade rara como pré-requisito para a contratação.

William e Kate precisam de um novo secretário particular, que vai trabalhar com eles na equipe do Palácio de Kensington, em Londres, Inglaterra. Porém, eles colocar uma lista de requisitos para quem quer se candidatar à vaga e um deles chamou a atenção: ter galês fluente.

O príncipe e a princesa assumiram o posto de representantes do país de Gales ao herdarem o título que era do Rei Charles III e precisam ter mais contato com a cultura local. Por isso, eles precisam que o novo funcionário saiba falar e escrever em galês para ajudá-los nesta missão.

Na descrição da vaga, a família real escreveu: “Esta é uma excelente oportunidade para se juntar à equipe do Palácio de Kensington, apoiando o príncipe e a princesa de Gales. O secretário particular para o País de Gales e o Reino Unido vai liderar o planejamento e a execução da maioria dos compromissos públicos deles no País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, e contribuirá para o desenvolvimento da estratégia da família para maximizar o impacto nas nações que fazem parte do Reino Unido, com foco particular no País de Gales”.

E o anúncio continuou com mais detalhes da vaga: “O candidato deve ter capacidade comprovada de construir relacionamentos produtivos com indivíduos e instituições. Você terá uma abordagem proativa e prática enquanto trabalha em uma equipe pequena e ágil, com forte conhecimento das comunidades galesas, governo e negócios”. Por isso, o novo funcionário deve ter galês fluente, tanto escrito quanto falado.