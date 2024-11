Príncipe William chama atenção a usar pulseira com significado especial

Príncipe William usa pulseira feita por um dos filhos em visita à África do Sul; Herdeiro do trono da realeza britânica foi clicado com o acessório

Nesta terça-feira, 05, príncipe William chamou atenção ao participar do United for Wildlife Global Showcase, na Cidade do Cabo, África do Sul, o monarca foi visto usando uma pulseira de miçangas colorida com a palavra “Papai”. O acessório, que chamou a atenção, é supostamente uma criação de um de seus filhos, e ele combinou a pulseira com um elegante terno azul-marinho e uma camisa branca.

O príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, são pais de três filhos: o príncipe George, de 11 anos, a princesa Charlotte, de nove, e o príncipe Louis, de seis. Os fãs da cantora americana logo associaram o acessório às “Friendship Bracelets”, as pulseiras da amizade que os fãs da loirinha trocam durante seus shows. Este detalhe na roupa do príncipe reforça a teoria de que o acessório foi feito por um de seus filhos.

Foto: Getty Images

Vale lembrar que em junho deste ano, o perfil oficial do Príncipe e Princesa de Gales compartilhou uma foto inédita do encontro entre William, George e Charlotte, e a cantora Taylor Swift. Na imagem, também está presente o namorado de Taylor, o jogador de futebol americano Travis Kelce. O registro ocorreu após a realeza marcar presença em um show da The Eras Tour, turnê da artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taylor Swift (@taylorswift)

Kate Middleton: Fé da princesa aumentou após diagnóstico de câncer

A princesa de Gales Kate Middleton viveu momentos desafiadores em sua vida no ano de 2024. Logo nos primeiros meses do ano, ela passou por uma cirurgia e foi diagnosticada com câncer. Rapidamente, a esposa do príncipe William iniciou o tratamento de quimioterapia, que foi finalizado em setembro. Com tudo isso, ela viu a sua fé ficar ainda mais forte.

De acordo com a revista People, Kate ficou ainda mais interessada em assuntos sobre a fé após enfrentar a doença de frente. Ele citou que a família real intensificou sua esperança, mas William segue sendo um homem moderno e que fica envergonhado com certos rituais religiosos.

Inclusive, o especialista contou que existem boatos de que o príncipe William poderia abdicar do título de líder da igreja quando se tornar rei, que é um título que pertence à família real há séculos. “Não é segredo que ele não compartilha o senso espiritual do rei. O pai dele é muito espiritual e gosta de falar sobre fé, mas o príncipe não. Ele não vai à igreja todo domingo, mas a grande maioria do país também não. Ele vai no Natal e na Páscoa, só isso”, afirmou.