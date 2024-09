Príncipe Harry fala de sua mãe, princesa Diana, em novo discurso comovente

Na última segunda-feira, 23, príncipe Harry participou de um evento em Nova York nesta semana e emocionou os convidados ao falar da mãe

O príncipe Harry fez um discurso emocionante na última segunda-feira, 23, enquanto participava de um compromisso especial com o HALO Trust na cidade de Nova York. O objetivo da entidade é remover minas terrestres e outros dispositivos explosivos deixados por conflitos, e sua mãe Lady Di trabalhou em estreita colaboração com eles. Justamente por essa relação, o duque de Sussex relembrou a sua mãe e teceu comentários sobre ela.

O caçula da realeza continuou trabalhando com o fundo e ficou evidentemente emocionado ao falar sobre o trabalho e o que ele significava para sua mãe: "Continuar com seu legado é uma responsabilidade que levo incrivelmente a sério", ele disse à plateia. Ele relembrou sobre sua visita a Angola em 2019 e admitiu que a mãe ficaria "horrorizada" com o fato de ainda haver minas todos esses anos depois.

Casado com a atriz Meghan Markle e pai de Archie e Lilibet, Harry também refletiu sobre se tornar pai pela segunda vez, dizendo: "Muita coisa mudou na minha vida e no mundo desde 2019, quando visitei pela primeira vez. Nesses cinco anos, me tornei pai pela segunda vez. E embora você não precise de filhos para ter uma participação no futuro do nosso planeta, eu sei que minha mãe ficaria horrorizada que os filhos ou netos de alguém vivessem em um mundo ainda infestado de minas".

Harry prometeu seu apoio para ajudar a tornar o mundo livre de minas terrestres até 2025. "Estamos todos aqui porque somos um grupo de verdadeiros crentes lutando por um mundo sem mentes. Estamos determinados a trabalhar por um futuro onde as minas terrestres sejam uma memória distante, onde famílias e comunidades possam prosperar em suas terras sem medo da vida, ferimentos ou morte, onde os países possam finalmente declarar que estão livres de minas terrestres e vivenciar as imensas oportunidades e mudanças que vêm com isso”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The HALO Trust (@thehalotrust)

Motivo para Harry não deixar Meghan Markle voltar ao Reino Unido vem à tona

O príncipe Harry não quer que a esposa, Meghan Markle, volte ao Reino Unido depois que eles se mudaram para os Estados Unidos. E ele tem um motivo bem específico para esta decisão, que foi revelado na imprensa internacional.

De acordo com a ITV, Harry demonstrou que tem medo de um ataque contra Meghan caso ela volte ao Reino Unido. Ele disse que teve pela segurança da esposa, que pode ser atacada por alguém com uma faca ou ácido quando estiver em contato com multidões em eventos da realeza. Por isso, ele não quer vê-la na Europa enquanto não tiver 100% de certeza de que ela estará segura.