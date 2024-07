Príncipe Harry enviou carta emocionado para Kate Middleton após aparição pública

Príncipe Harry teria tomado a atitude depois de ver a cunhada na final de Wimbledon; ele teria tomado a atitude na esperança de reconciliação

O príncipe Harry está fazendo de tudo pela reconciliação com sua família e desta vez tomou um próximo passo para que isso aconteça. O marido de Meghan Markle enviou uma cartinha à cunhada, Kate Middleton, após vê-la aparecer publicamente em dois eventos recentes, revela uma fonte da Heat Magazine.

A princesa de Gales, esposa do príncipe William, surpreendeu quando marcou presença no Trooping the Colour, no mês passado; na época, ela estava há seis meses sem aparecer em eventos publicamente. E no último dia 14, ela assistiu à final masculina do torneio de Wimbledon. Visivelmente bem em meio ao diagnóstico de câncer, Kate distribuiu sorrisos e foi ovacionada pelo público nas duas ocasiões.

A fonte da revista revelou que Harry e sua esposa ficaram emocionados ao vê-la de volta e feliz. Esse momento teria despertado sua vontade de consertar o relacionamento deles com a realeza britânica, e então, veio a ideia da cartinha.

"Harry estava assistindo a Wimbledon e ficou emocionado ao ver Kate tão radiante. Ele enviou uma nota para parabenizá-la e deixá-la saber o quão feliz ele estava em vê-la", disse o informante. "Assim como Meghan, ele está muito grato por ela estar se recuperando e por retornar às suas funções depois de um tempo de folga", continuou.

O insider ainda disse que "Harry está convencido" de que agora é o momento perfeito para "tentar consertar" o relacionamento dele e de Meghan com seu irmão e cunhada. "Mesmo que seja uma situação embaraçosa para todos eles, ambos acham que quanto mais cedo puderem deixar tudo isso para trás, melhor", acrescentou.

"Harry não consegue acreditar que chegou a esse ponto — ele realmente pensou que eles já teriam encontrado uma maneira de se reconciliar a essa altura e odeia pensar que isso tudo continuou".

