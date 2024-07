Príncipe Harry culpa processos contra imprensa britânica por ruptura com família

Príncipe Harry revelou que acredita que os processos contra imprensa britânica são "peça central" em seu rompimento com sua família

Para príncipe Harry os tabloides são os principais culpados pelas suas desavenças com sua família. O caçula do rei Charles deu uma entrevista para documentário Tabloids on Trial da ITV, com estreia na quinta-feira, 25, e, na prévia, divulgada um dia antes da exibição, Harry discutiu seus motivos para abrir publicamente ações judiciais contra publicações por alegações de hackeamento de telefone e outros atos ilegais.

O posicionamento de Harry é um contraste com seu irmão, William, que supostamente recebeu discretamente uma "grande quantia de dinheiro" num acordo do News Group Newspapers (NGN) em 2020 em meio a um alegado "acordo secreto" com a realeza.

O marido de Meghan Markle ainda foi questionado sobre “Até que ponto você acha que sua determinação em lutar contra os tabloides destruiu o relacionamento com sua família?”. Ele, então, respondeu: “Acho que essa é certamente uma peça central. Essa é uma pergunta difícil de responder porque qualquer coisa que eu diga sobre minha família resulta em uma torrente de abusos por parte da imprensa".

Ele acredita que a luta contra os supostos abusos dos veículos deveria ser abraçada por toda a família real. "Deixei bem claro que isso é algo que precisa ser feito. Seria bom se fizéssemos isso como uma família. Acredito que, mais uma vez, do ponto de vista de serviço e quando você desempenha um cargo público, essas são as coisas que deveríamos fazer para um bem maior. Mas estou fazendo isso pelos meus motivos", pontuou.

Quando questionado sobre a decisão da família real de não falar abertamente sobre o assunto, Harry disse: "Acho que tudo o que aconteceu mostrou às pessoas qual é a verdade sobre o assunto. Para mim, a missão continua, mas causou parte de um fenda".

Harry e Meghan abandonaram seus papeis como membros trabalhadores da família real em 2020 e se mudaram para seu estado natal, a Califórnia. Pouco depois, anunciaram que não teriam “nenhuma corroboração e nenhum envolvimento” com quatro tabloides do Reino Unido – The Sun, The Daily Mail, The Mirror e The Express – que, segundo eles, “destruíram” a vida de muitas pessoas.