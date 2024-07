Após diagnóstico, Kate Middleton e rei Charles receberam 30 mil cartas de apoio

De acordo com relatório financeiro anual da família real, o escritório oficial recebeu 138.303 cartas no ano de 2023 - 2024

Desde que foram diagnosticados com câncer, Kate Middleton e o rei Charles III receberam apoio de incondicional de seus súditos. Não há dúvidas de que a dupla é querida em toda a Inglaterra e no mundo e a prova disso é que ambos receberam quase 30 mil cartas após anunciarem o diagnóstico de câncer, segundo relatório do Palácio de Buckingham emitido na quarta-feira, 24.

De acordo com o relatório financeiro atual da família real de 2023-2024, 138.303 correspondências foram recebidas pelo escritório oficial e desse número, 27.620 cartas desejavam melhoras para a saúde do rei e da princesa.

Vale ressaltar que Palácio de Buckingham anunciou em fevereiro que o Rei Charles fora diagnosticado com câncer de próstata e que faria tratamento. Semanas depois, em 22 de março, a Kate compartilhou um vídeo nas redes sociais oficial da família anunciando que estava passando por quimioterapia. Testes pós-operatórios de uma cirurgia abdominal encontraram um câncer na região.

Os dois seguem se tratando e a Princesa tem evitado eventos públicos; ela só compareceu a dois deles desde o anúncio.

Salário anual do príncipe William é revelado e o valor impressiona

No mesmo relatório foi divulgado o salário dos membros da realeza; príncipe William é o primeiro nome na linha de sucessão do trono britânico e recebe um salário anual impressionante por ser o dono da propriedade do Ducado da Cornualha. Um relatório divulgado nesta semana revelou que ele recebeu o valor de US$ 30 milhões - cerca de R$ 167 milhões - em seu primeiro ano como administrador da propriedade.

Este valor é usado para cobrir as despesas oficiais, de caridade e privadas da família do príncipe William, que inclui a esposa, Kate Middleton, e seus três filhos, George, de 11 anos, Charlotte, de 9 anos, e Louis, de 6 anos.

O príncipe herdou o Ducado da Cornualha do seu pai, o Rei Charles III, quando se tornou o primeiro nome na linha de sucessão ao ver seu pai assumir o trono britânico. Esta propriedade tem o objetivo de ser uma fonte de renda para o herdeiro do trono desde 1337, quando foi criada pelo Rei Eduardo III. O local é avaliado em US$ 1 bilhão e fica entre a Inglaterra e o País de Gales.