Príncipe Harry e Meghan não podem se separar e o motivo vem à tona

Motivo inusitado faz o príncipe Harry ter que ficar casado com Meghan Markle mesmo que queira se separar dela. Entenda os rumores

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle são alvos frequentes de rumores de que podem se separar a qualquer momento. No entanto, eles seguem firmes e fortes até o momento. Porém, uma publicação internacional apontou um suposto motivo que impede os dois de se separarem.

De acordo com o site Page Six, uma fonte próxima ao casal revelou que eles não podem se separar porque o valor deles está em ser um casal. “Meghan e Harry sabem que estão unidos, seu valor está em ser um casal - mesmo que quisessem se separar, não poderiam. E, honestamente, eles são obcecados um pelo outro. Eles são dois narcisistas”, disse a fonte.

Inclusive, outra fonte comentou que os acordos profissionais deles envolvem o casal. “Eles valem mais juntos. Eles se beneficiam estando separados. Todos os acordos são juntos”, afirmou.

Recentemente, a Vanity Fair levantou o rumor de que a equipe de Meghan Markle teria especulado se uma editora teria o interesse em um livro dela sobre o pós-divórcio de Harry. Até o momento nenhum acordo foi fechado e não aconteceu uma oferta sobre o suposto livro.

Nova foto dos filhos de Meghan Markle e príncipe Harry

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle explodiram o fofurômetro da internet ao compartilhar uma foto inédita dos dois filhos, príncipe Archie, de 5 anos, e princesa Lilibet, de 3 anos. A imagem raríssima das crianças e recente mostrou o quanto eles já cresceram.

A foto fez parte do cartão de natal do casal Harry e Meghan. Entre imagens marcantes do último ano na vida deles, os dois compartilharam a foto da família reunida.

Harry e Meghan apareceram sorridentes enquanto estavam prestes a receberem abraços dos filhos, que correram na direção dos pais. Além disso, os fãs puderam perceber que as duas crianças herdaram os cabelos ruivos do pai.

Príncipe Harry, Meghan Markle, Lilibet e Archie em foto de detalhe do cartão de Natal - Foto: Reprodução / Archewell

