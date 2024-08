Príncipe Harry e Meghan Markle discutem sobre exposição dos filhos

Príncipe Harry e Meghan Markle mostram que têm problemas como qualquer outra família e discutem sobre exposição dos filhos

Príncipe Harry e Meghan Markle mostram que têm problemas como qualquer outra família e também discutem quando o assunto é a criação dos filhos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três.

De acordo com a Revista People, os Duques de Sussex não conseguem chegar a um acordo sobre a exposição ou não dos filhos nos próximos projetos da Netflix.

Atualmente, o casal está preparando mais dois projetos para a plataforma de streaming. Uma celebrando “culinária, jardinagem, entretenimento e amizade” e outra ambientada no US Open Polo Championship.

Uma fonte contou que Meghan não se importa de mostrar momentos familiares nos programas, mas Harry quer manter os pequenos longe dos holofotes. O motivo é para garantir a segurança e a privacidade de Archie e Lilibet, e protegê-los de possíveis ameaças.

Viagem polêmica

O Príncipe Harry e Meghan Markle estão de viagem a Colômbia, um convite da vice presidente do país, Francia Márquez. Engajados em causas sociais, o casal foi exaltado por Márquez, que se referiu à visita como uma forma de dar luz ao papel da Colômbia como "um farol de cultura e inovação", pois o país sofre com um escândalo de corrupção do atual presidente Gustavo Petro.

No entanto, para parte da população colombiana, a presença do Duque e da Duquesa de Sussex seria, na realidade, uma tentativa do governo de desviar as atenções sobre os problemas reais que ocorrem dentro do Estado.

Além disso, especialistas e curiosos da família real especulam que Meghan e Harry querem causar uma crise ainda maior na realeza, criando uma espécia de "monarquia paralela". A acusão vem depois de dois convites de visitas oficiais, o primeiro a Nigéria e, agora, a Colômbia.

Quem também está aflito com as decisões de Harry é o pai dele, o rei Charles III, que está afastado do filho desde que o príncipe abriu mão de suas funções reais e passou a viver nos Estados Unidos junto da esposa e dos filhos.

Como cidadão norte-americano, Harry não parece estar muito interessado na política externa dos EUA, algo que também gerou críticas ao príncipe. O duque, que tem grande influência política, não compareceu a nenhuma reunião com o atual presidente e realiza viagens ao exterior para o que parece ser um interesse pessoal.