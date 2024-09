Kate Middleton revela apelido fofo do filho caçula. Saiba qual é!

Em vídeo emocionante, Kate Middleton deixou escapar qual é o apelido fofo que criou para o filho caçula, príncipe Louis

A princesa de Gales Kate Middleton escolheu um apelido fofo para o seu filho caçula, o príncipe Louis, fruto do casamento com príncipe William. A revelação do apelido foi feita durante o vídeo no qual ela anunciou que finalizou o tratamento de quimioterapia contra o câncer. Os fãs mais atentos da realeza perceberam que ela deixou escapar o apelido do herdeiro logo no início do vídeo.

No áudio, Kate disse: “Lou Bug, você mostra o caminho”. Assim, os fãs descobriram que o apelido de Louis é Lou Bug .

Recentemente, William também revelou o apelido da filha, a princesa Charlotte. Em um evento, ele chamou a menina de Mignonette, que é uma palavra francesa que significa pequena, doce e delicada. Por sua vez, Kate chama Charlotte como Lottie.

A dancinha do príncipe Louis

O príncipe Louis, filho caçula de Kate Middleton e príncipe William, é sempre uma atração para a multidão de fãs nos eventos oficiais da realeza. O público adora ficar de olho em qual será a atitude dele para se distrair enquanto aguarda os protocolos da família real nos eventos. Desta vez, ele fez uma dancinha!

Louis, de apenas 6 anos de idade, acompanhou sua família na celebração do Trooping The Colour, que comemora o aniversário do Rei Charles III, em Londres, Inglaterra. O menino ficou o tempo todo ao lado de sua mãe e dos irmãos mais velhos, príncipe George, de 10 anos, e princesa Charlotte, de 9 anos.

O garotinho já é conhecido pelos fãs da realeza britânica pela sua personalidade forte e estilo irreverente. Ele sempre faz caras e bocas e demonstra uma certa impaciência com os longos eventos da realeza. Desta vez, ele foi flagrado fazendo uma dancinha divertida ao ouvir a banda da guarda real. Além disso, o rapazinho também se divertiu com a cordinha da cortina do palácio e acenou para a multidão e até bocejou enquanto esperava a continuidade do evento.