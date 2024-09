Príncipe Harry de volta ao Reino Unido? Entenda os rumores

Rumores revelam os bastidores de um suposto retorno do príncipe Harry ao Reino Unido depois de ir para os Estados Unidos. Saiba se ele volta ou não

A ida do príncipe Harry para os Estados Unidos há alguns anos segue sendo alvo de rumores na imprensa internacional. Desta vez, os boatos diziam que ele poderia retomar seu trabalho na realeza britânica ao cogitar voltar para a Inglaterra. Porém, os rumores foram desmentidos e atualizados pelo site Daily Mail.

Segundo a nova reportagem, Harry não tem interesse em voltar para o Reino Unido com o objetivo de retomar seus deveres como membro da família real. Ele não quer deixar os Estados Unidos, que é onde vive com sua família, e já construiu um novo círculo de amigos, além de ter projetos na América do Norte.

Desse modo, os rumores de que ele estaria planejando um retorno para sua antiga sua vida não se confirmaram. Porém, outra publicação do Mail on Sunday informou que Harry está com dificuldades de se relacionar com os publicitários de Hollywood. Ele teria procurado profissionais do Reino Unido para ajudá-lo em sua nova vida pública.

O objetivo de Harry é criar uma estratégia para se reaproximar do pai, o Rei Charles III, mas sem deixar os Estados Unidos. Para isso, ele precisa de um novo assessor de relações públicas. “Ele está pensando: ‘Preciso fazer algo diferente porque o que estou fazendo não está funcionando’”, afirmou uma fonte.

Climão entre Harry e William

O clima de distanciamento entre o príncipe Harry e seu irmão, o príncipe William, segue a todo vapor no mundo da realeza. Os dois ficaram quase um ano sem contato e se reencontraram nesta semana para o funeral de um tio. Porém, os dois se evitaram e não foram vistos próximos um ao outro durante a despedida.

Os rumores diziam que Harry não deveria ir ao Reino Unido para o velório do fio, Lord Robert Fellowers, que era parente da princesa Diana e morreu aos 82 anos. Isso porque ele está com um processo na justiça britânica para ter direito a segurança reforçada durante sua presença no país. No entanto, ele deixou os rumores de lado e viajou para se despedir do tio.

Com isso, Harry ficou no mesmo ambiente que seu irmão, William, com quem vive uma relação cheia de atritos e distanciamento. De acordo com fontes do jornal The Sun, os dois se evitaram durante todo o funeral e não foram vistos juntos.

Eles se juntaram à família na Igreja de Santa Maria, em Norfolk, na quarta-feira, 28. “Eles chegaram muito discretamente. Os dois estavam lá, mas não os vimos conversando e eles mantinham distância”, comentou um informante.

O clima tenso entre Harry e William existe desde que o primogênito ficou preocupado com o relacionamento do caçula com Meghan Markle, em 2016. E tudo ficou pior quando o caçula lançou um livro sobre suas memórias como príncipe e os bastidores da vida na realeza, no qual entregou atritos com o irmão ao longo dos anos. Com isso, o laço entre eles foi cortado. Nos últimos tempos, Harry até tentou se reaproximar do irmão, mas suas tentativas de contato foram ignoradas pelo mais velho.