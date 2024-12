Princesa Diana odiava o Natal da realeza. Saiba o verdadeiro motivo

No passado, a princesa Diana revelou que odiava ter que seguir uma tradição da família real no Natal. Saiba qual

Com a proximidade do Natal, a família real já começa a se organizar para seguir a tradição de para Sandrigham na data festiva. Porém, a forma de comemorar o Natal na realeza era algo que a princesa Diana odiava.

No passado, Diana contou que achava o Natal em Sandrigham “aterrorizante e decepcionante”. Ela entrou para a tradição da viagem em família quando se casou com o príncipe Charles em 1981. Ela já estava grávida do seu primeiro filho, príncipe William, e resolveu comprar presentes caros para a família real. Porém, ela ficou triste ao ver que eles não trocavam presentes ‘de verdade’.

De acordo com o biógrafo Andrew Morton, a princesa ficou em choque ao descobrir que a realeza trocava presentes de brincadeira, que era uma forma de zoação entre eles. Por exemplo, Diana ganhou um suporte de papel higiênico em seu primeiro natal.

“Muita tensão, comportamento bobo, piadas bobas que os de foram achariam estranhas, mas os de dentro entenderiam. Eu, com certeza, era uma estranha ali”, disse ela ao biógrafo. Além disso, um cabeleireiro de Diana, Richard Dalton, contou que a princesa ficava sozinha e não gostava do frio na região.

Vale lembrar que o último Natal da princesa Diana em Sandrigham com a família real aconteceu em 1991. No ano seguinte, 1992, ela se separou do príncipe Charles e passou o seu primeiro Natal longe dos filhos.

O último aniversário da princesa Diana

A princesa Diana teria completado 63 anos em 1º de julho de 2024, caso estivesse viva. Ela faleceu aos 36 anos em um acidente de carro em Paris, na França, em agosto de 1997. Naquele ano, ela comemorou o seu último aniversário em vida. Relembre como foi a data especial:

De acordo com a revista People, a princesa Diana comemorou o seu aniversário de 36 anos em uma festa de gala. Ela esteve no evento do Centenário da Tate Gallery, em Londres, Inglaterra, e esbanjou beleza ao usar um vestido preto que ganhou do amigo e estilista Jacques Azagury. Para completar o visual, ela usou um colar de brilhantes e brincos combinando.

Na época, ela fez questão de cumprimentar os admiradores na entrada do evento. Ela esbanjou simpatia e recebeu vários presentes de seus fãs, incluindo cartões, flores e ursos de pelúcia.

Durante aquele verão de 1997, Diana também viajou. Ela esteve nos Estados Unidos para um evento de gala e curtiu as férias em St. Tropez com o namorado, Dodi Al Fayed, e os filhos, William e Harry.

Logo depois da última viagem, Diana e Dodi foram para Paris, na França. No dia seguinte, eles faleceram no trágico acidente de carro em um túnel da cidade.

