Princesa Charlotte tem papel importante que só ela é capaz de exercer na Família Real

Princesa Charlotte, filha de William e Kate Middleton, sempre chama a atenção por suas impecáveis boas maneiras nos eventos públicos

Apesar de não ser a herdeira direta para o trono inglês, princesa Charlotte, a filha do meio de Williame Kate Middleton, de nove anos, tem uma responsabilidade importantíssima na família já que só pode ser exercida por ela. Isso porque a pequena é o elo que assegura que todos, mais velhos e mais novos, andem na linha.

Segundo Christopher Anderson, autor da biografia 'The King' (ou 'O Rei', em português), sobre a trajetória do rei Charles III até o trono, não há dúvidas que a Princesa é a líder do trio de filhos de William e Kate. Principalmente quando se trata de Louis, de seis anos, seu irmão caçula.

"A irmã mais velha Charlotte é a 'educadora do Louis' na família. Ela é a mais bem equipada para corrigir seu irmãozinho indisciplinado quando - como geralmente acontece com os caçulas - o Louis saiu da linha para chamar a atenção", descreveu Anderson.

Um dos momentos em que a teoria foi provada aconteceu recentemente, há poucos meses, durante o Trooping the Colour - o evento que marcou o retorno de Kate Middleton a eventos públicos após seu diagnóstico de câncer. Na ocasião, Louis, como qualquer outra criança, brincava despreocupado, chamando a atenção dos mais velhos por seus trejeitos infantis e bastante cômicos.

Então, não era difícil ver Charlotte corrigindo o irmão uma e outra vez -- a que mais se destacou foi durante a reprodução do hino nacional (não por acaso, 'Deus Salve o Rei'). Charlotte assegurava que o caçula prestasse atenção na canção tocada, como forma de respeito e reverência.

"Enquanto Kate e seus três filhos foram vistos da janela, era possível ver Kate atrás do trio, enquanto a Charlotte resplandecia uma expressão de orgulho, até se movendo para silenciar o Louis, para assegurar que ele estivesse prestando atenção tanto quanto ela durante a passagem do hino nacional", descreveu Judi James, especialista em linguagem corporal ao jornal Mirror.

O trabalho árduo da menina de nove anos deixa óbvio: sua missão é fazer questão que os irmãos, seja o mais velho ou mais novo, se comportem, sigam à risca as diretrizes do bom comportamento -- em eventos reais principalmente.

Não espere que a própria Kate ou William voltem a chamar a atenção das crianças com uma bronca, após um mau comportamento. Agora, a tarefa fica toda com a irmã do meio.