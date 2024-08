Princesa Anne não quer deixar que Charlotte repita mesmo erros que príncipe Harry

Princesa Anne está colocando Charlotte, filha de William e Kate Middleton, debaixo da sua asa para não repetir mesmo erro que aconteceu com Harry

A princesa Anne acolheu a princesa Charlotte e está dando à jovem realeza conselhos valiosos sobre seu papel dentro da família. Ela está colocando a menina de nove anos debaixo de suas asas para que não se repita com ela o mesmo erro ocorrido com caçula de Charles e Diana, Harry - que deixou a realeza em 2020 e se desentendeu com seu irmão.

Os temores e os cuidados da irmã do rei Charles III em relação à sua sobrinha-neta foram revelados por uma fonte próxima à Família Real Britânica em entrevista ao jornal inglês Daily Express.

Anne consegue se relacionar com Charlotte, já que ambas cresceram com um irmão mais velho destinado a ser rei. E em um momento em que o monarca enfrenta uma batalha contra o câncer, o papel de Anne acabou sendo ainda mais valorizado.

Uma fonte do palácio disse ao “Woman's Day”: "Elas estão falando o tempo todo sobre tudo e qualquer coisa, futebol feminino, vela, cavalos, balé, moda, boas maneiras... Essencialmente, ela está infalivelmente protegendo Charlotte para se tornar a princesa perfeita e rainha reserva".

A fonte ainda acrescentou que Anne está até mesmo dando a ela algumas fofocas sobre a família ao passar por algumas das piores gafes que um membro da realeza pode cometer. Fontes afirmam que príncipe William e Kate Middleton ficaram especialmente emocionados com os esforços de Anne:

"Eles não conseguiam imaginar um modelo melhor do que Anne, que é famosa por sua ética de trabalho e apoio inexpugnável ao Rei. Ela não erra, mas ainda tem suas opiniões não apenas ouvidas, mas respeitadas. Anne foi inestimável para Kate durante aqueles primeiros anos incertos, especialmente como uma plebeia. Ela quer que Charlotte tenha o mesmo amor duro e sincero que Anne lhe deu", finalizou a fonte.

Kate Middleton prefere que filhos mais novos não sejam membros efetivos da realeza

E pelo que parece, Anne não é a única que se preocupa. Kate Middleton arquitetou um plano futuro para os dois filhos mais novos, Charlotte e Louis. O primogênito dela, George, nasceu com a missão de um dia se tornar rei do Reino Unido. Ele sucederá o pai, o príncipe William, no comando do trono.

Como manda a tradição, o primogênito é quem deve ser preparado para assumir o trono. Um amigo dos príncipes de Gales revelou ao portal britânico Daily Beast que a duquesa deseja que os filhos mais novos não se envolvam em assuntos da realeza quando crescerem.