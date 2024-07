Príncipe Harry receberá presente milionário no aniversário de 40 anos

Saiba qual é o presente milionário que o príncipe Harry receberá ao completar 40 anos de idade nos próximos meses

O príncipe Harry ganhará um presente milionário em seu aniversário de 40 anos de idade. Ele completará a nova idade em setembro deste ano e deverá embolsar uma quantia milionária que foi deixada por sua bisavó, a rainha mãe Elizabeth (1900-2002).

De acordo com o site New York Post, Harry está listado como beneficiário de um fundo fiduciário criado pela rainha mãe antes de sua morte. Ela investiu a quantia de US$ 90 milhões - cerca de R$ 505 milhões - e apontou quem deveria receber os ganhos e quando isso iria acontecer.

No caso de Harry, ela apontou que o bisneto deveria receber a sua parte ao completar 40 anos de idade. A previsão é que Harry receba a quantia de US$ 8,5 milhões - cerca de R$ 47 milhões -, sendo que ainda terá que recolher os impostos .

Vale lembrar que, atualmente, o patrimônio do príncipe Harry e da esposa, Meghan Markle, é avaliado em US$ 60 milhões. Os dois vivem em Montecito, Califórnia, Estados Unidos, desde que saíram do time de membros ativos da realeza britânica em 2020.

O salário anual do príncipe William

O príncipe William é o primeiro nome na linha de sucessão do trono britânico e recebe um salário anual impressionante por ser o dono da propriedade do Ducado da Cornualha. Um relatório divulgado nesta semana revelou que ele recebeu o valor de US$ 30 milhões - cerca de R$ 167 milhões - em seu primeiro ano como administrador da propriedade.

Este valor é usado para cobrir as despesas oficiais, de caridade e privadas da família do príncipe William, que inclui a esposa, Kate Middleton, e seus três filhos, George, de 11 anos, Charlotte, de 9 anos, e Louis, de 6 anos.

O príncipe herdou o Ducado da Cornualha do seu pai, o Rei Charles III, quando se tornou o primeiro nome na linha de sucessão ao ver seu pai assumir o trono britânico. Esta propriedade tem o objetivo de ser uma fonte de renda para o herdeiro do trono desde 1337, quando foi criada pelo Rei Eduardo III. O local é avaliado em US$ 1 bilhão e fica entre a Inglaterra e o País de Gales.