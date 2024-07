Descubra o maior sacrifício que Príncipe Harry fez por Meghan Markle

'É difícil para ele', disse; Harry trocou alianças com a atriz em maio de 2018 e renunciou às suas funções na realeza em janeiro de 2020

A vida do príncipe Harry passou por uma onda de transformações desde o início de seu relacionamento com a atriz Meghan Markle. O casal trocou alianças em 2018, renunciaram às suas funções na Família Real em 2020, se mudaram para os Estados Unidos no mesmo ano e hoje são pais de duas crianças.

A decisão do casal gerou uma série de polémicas entre a família causando o distanciamento do filho caçula do rei Charles III porém, Jennie Bond, uma das maiores especialistas no mundo na Família Real Britânica e autora de várias biografias sobre membros da realeza, a analista acredita que Harry é feliz por suas decisões ao longo dos últimos anos.

No entanto, ela também expôs aquele que suspeita ser o maior sacrifício do príncipe em prol de sua nova vida.Para a especialista, nada é mais difícil para Harry do que a perda de contato com seus amigos e sua família:

“Acho que podemos dizer que deve ser muito difícil para o Harry ter perdido contato com praticamente todo seu velho círculo de amizades, além de toda a sua família”, disse Bond em entrevista à revista britânica OK! Magazine.

“Mas acho que podemos concluir que ele sente que esse sacrifício valeu a pena, porque ele agora vive com a mulher que ama e as crianças que adora”, analisou a especialista.

Príncipe William choca com proibição severa contra o príncipe Harry

O príncipe William e o príncipe Harry não possuem uma boa relação de convivência. Os dois cresceram juntos, mas tomaram caminhos distintos na família real. Enquanto William é o próximo herdeiro do trono do Reino Unido, Harry optou por abandonar o serviço oficial na realeza e se mudou para os Estados Unidos. Com isso, a relação dos irmãos ficou ainda mais distante. Agora, a imprensa internacional revelou que o mais velho colocou uma proibição para o caçula.

De acordo com a especialista na família real Hilary Fordwich ao site Fox News Digital, William proibiu de todas as formas que Harry possa voltar para a família real no futuro.