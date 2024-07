Neta da rainha Elizabeth II já ganhou medalha nas Olimpíadas. Relembre!

Você sabia? Uma integrante da realeza britânica já conquistou uma medalha nos Jogos Olímpicos e subiu ao pódio. Saiba quando foi

Neta da rainha Elizabeth II, Zara Tindall já escreveu o seu nome na história das Olimpíadas. Em 2012, ela se tornou a primeira integrante da família real britânica a subir ao pódio como uma das vencedoras. Isso aconteceu durante os Jogos Olímpicos de Londres, quando ela conquistou a medalha de prata no hipismo.

Ela é mundialmente conhecida pelo lado atleta, que sempre veio antes de seu vínculo com a família real quando o seu nome é dito. Ela é uma grande profissional do hipismo e suas competições de equitação e provas de adestramento. Em sua trajetória, ela também já venceu campeonatos mundiais, como o Mundial de 2006.

Vale lembrar ainda que Zara é filha da princesa Anne e do Capitão Mark Phillips. Inclusive, o talento dela para o hipismo vem do seu pai, que já ganhou a medalha de ouro no hipismo na Olimpíada de Munique em 1972 e a medalha de prata na Olimpíada de Seoul em 1988.

O feito histórico de Zara Tindall foi relembrado nesta semana pela prima dela, Princesa Eugenie, em um post nas redes sociais. Em clima de celebração das Olimpíadas de Paris 2024, Eugenie relembrou fotos de quando prestigiou a prova da prima no hipismo em 2012.

“As Olimpíadas são um dos melhores momentos do mundo. É um período especial para assistir aos super atletas representando seus países, trazendo inspiração para as gerações. Uma das minhas lembranças favoritas é de 2012, quando torci pelos nossos heróis. Sem mencionar, que o melhor dos momentos, foi ver minha prima ganhar a prata, vai Zara!”, disse ela na legenda.

Hoje em dia, Zara Tindall é casada com Make Tindall, que é ex-capitão da seleção inglesa e do time Gloucester Rugby. A união deles aconteceu em 2011. Relembre aqui como foi o casamento.

Zara Tindall nas Olimpíadas de 2012 - Foto: Getty Images